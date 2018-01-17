Катерина БОНДАРЕНКО: «Я очень счастлива»

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, в седьмой раз в карьере вышедшая в третий круг на турнире Большого Шлема, обыграв во 2 раунде 15-сеяную Анастасию Павлюченкову : 6:3 6:2, прокомментировала свой успех:



«Я очень счастлива. Если честно, то я не люблю играть первым запуском. Но, кажется, для меня это хорошо. В этом году у меня не всегда получается показать лучший теннис, но сегодня все сработало на 100 процентов.



Играть в Мельбурне — это очень особенное чувство. Мы находимся так далеко от родной страны, но все равно на трибунах так много людей, которые нас поддерживают! Так здорово здесь находиться. Готова ли я к тому, что станет жарче? Конечно! Я играла в Брисбене, потом в Сиднее, где было 45 в тени».



Напомним, что на Открытом чемпионате Австралии Катерина вместе с сестрой Аленой выиграли парный титул в 2008 году.