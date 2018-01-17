Australian Open. Рыбарикова стала соперницей Бондаренко

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова стала соперницей украинки Катерины Бондаренко по третьему раунду Australian Open.
19-я ракетка турнира в матче второго круга обыграла бельгийку Кристен Флипкенс в трех сетах.
Australian Open. Второй круг
Рыбарикова – Флипкенс – 6:4, 0:6, 6:2
Ранее Катерина Бондаренко обыграла 15-ю ракетку турнира Анастасию Павлюченкову.
Источник — Sport.ua
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