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Australian Open. Рыбарикова стала соперницей Бондаренко

Определилась соперница украинки по третьему раунду турнира

  • 17.01.2018 11:05
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Getty Images
© Getty Images

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова стала соперницей украинки Катерины Бондаренко по третьему раунду Australian Open.

19-я ракетка турнира в матче второго круга обыграла бельгийку Кристен Флипкенс в трех сетах.

Australian Open. Второй круг
Рыбарикова – Флипкенс – 6:4, 0:6, 6:2

Ранее Катерина Бондаренко обыграла 15-ю ракетку турнира Анастасию Павлюченкову.

Источник — Sport.ua

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