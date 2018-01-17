Элина СВИТОЛИНА: «Марта рискует, ей нечего терять»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, одержавшая волевую победу над Катержиной Синяковой из Чехии во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. На послематчевой пресс-конференции украинка призналась, что победа далась ей трудно из-за жары:



«Второй и третий сет я выиграла со счетом 6:2 6:1, но такое ощущение, что матч закончился со счетом 8-6 в третьем сете. Победа далась мне тяжело. Я чувствовала себя не очень хорошо и не могла сфокусироваться на правильных вещах. Поэтому я и усложнила себе задачу, — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.



У меня были некоторые проблемы перед началом турнира. Я очень рада, что сумела выиграть сегодня. Я показала хороший теннис в матче первого круга, так что никогда нельзя загадывать заранее. Может быть, завтра я буду чувствовать себя лучше и в третьем раунде сыграю лучше.



Конечно, я с нетерпением жду этого матча. Не каждый день играешь в третьем круге Шлема, не всегда получаешь такую возможность. Я надеюсь, что моя команда приложит все усилия, чтобы я восстановилась и чувствовала себя лучше. У меня есть время на подготовку, поэтому не буду загружать свою голову проблемами».



Напомним, что для четвертой ракетки мира Открытый чемпионат Австралии остается единственным Шлемом, где она не смогла пока пройти дальше третьего круга. На этот раз Элина поспорит за место в 4-м круге со своей соотечественницей 15-летней Мартой Костюк.



«Я посмотрела немного первого сета игры Марты. Конечно, ей нечего терять, и она постоянно рискует, играет без задней мысли. Я постараюсь подготовиться к матчу и быть готовой к игре Марты. Для меня важно показать свой лучший теннис, и мне совершенно все равно, кто на другой стороне корта».