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Элина СВИТОЛИНА: «Марта рискует, ей нечего терять»

Первая ракетка Украины прокомментировала свой выход в третий круг Australian Open

  • 17.01.2018 10:22
  • 6603 просмотров
  • 15 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина, одержавшая волевую победу над Катержиной Синяковой из Чехии во втором раунде Открытого чемпионата Австралии. На послематчевой пресс-конференции украинка призналась, что победа далась ей трудно из-за жары:

«Второй и третий сет я выиграла со счетом 6:2 6:1, но такое ощущение, что матч закончился со счетом 8-6 в третьем сете. Победа далась мне тяжело.  Я чувствовала себя не очень хорошо и не могла сфокусироваться на правильных вещах. Поэтому я и усложнила себе задачу, — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

У меня были некоторые проблемы перед началом турнира. Я очень рада, что сумела выиграть сегодня. Я показала хороший теннис в матче первого круга, так что никогда нельзя загадывать заранее. Может быть, завтра я буду чувствовать себя лучше и в третьем раунде сыграю лучше.

Конечно, я с нетерпением жду этого матча. Не каждый день играешь в третьем круге Шлема, не всегда получаешь такую возможность. Я надеюсь, что моя команда приложит все усилия, чтобы я восстановилась и чувствовала себя лучше. У меня есть время на подготовку, поэтому не буду загружать свою голову проблемами».

Напомним, что для четвертой ракетки мира Открытый чемпионат Австралии остается единственным Шлемом, где она не смогла пока пройти дальше третьего круга. На этот раз Элина поспорит за место в 4-м круге со своей соотечественницей 15-летней Мартой Костюк.

«Я посмотрела немного первого сета игры Марты. Конечно, ей нечего терять, и она постоянно рискует, играет без задней мысли. Я постараюсь подготовиться к матчу и быть готовой к игре Марты. Для меня важно показать свой лучший теннис, и мне совершенно все равно, кто на другой стороне корта».

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Комментарии
    Mukomol
    online
      Mukomol, 17.01.2018 11:06
    +13
    Або мені здалось, або прозвучало трохи негарно
    Ссылка
    pa110385
      pa110385, 17.01.2018 11:09
    +8
    Mukomol, 17.01.2018 11:06
    Або мені здалось, або прозвучало трохи негарно
    Не здалося, різануло по вухах.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 17.01.2018 11:13
    +10
    Уж не опасается ли Элина, что через два-три года первой ракеткой Украины будет уже не она? Может, конечно, она просто очень устала после матча, но ощущение, что это такая женская ревность прозвучала.
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.01.2018 11:23
    +4
    Mukomol, 17.01.2018 11:06
    Або мені здалось, або прозвучало трохи негарно
    Ну это игра на нервах... Элина этими словами пытается заставить рисковать Марту в будущем матче показав что ее стратегия имеет право на жизнь... Раздраконить ее...
    Если Марта хочет победить - ей следует пропустить эти слова мимо ушей и выполнять установку тренера...
    А четвертая ракетка мира имеет право выразить свое мнение о игре любой теннисистке...
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    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 17.01.2018 11:24
    0
    Стратегия Луческу)))
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    Dmitriy Petrov
      Dmitriy Petrov, 17.01.2018 11:26
    +5
    Крайне некрасиво так говорить. Девочке всего лишь 15 лет......
    Ссылка
    Олекса Олійник
      Олекса Олійник, 17.01.2018 11:28
    +3
    Якщо Еліна подивилася гру Марти і зробила такий висновок, то чому я маю цьому висновку недовіряти. Як на мене, Марта ще не грала зі справді сильними суперниками. Подивимось, як вона буде виглядати у грі з Еліною. По цій грі дісно можна буде робити висновок наскільки Марта є сильним гравцем
    Ссылка
    joystick2011
    online
      joystick2011, 17.01.2018 11:29
    +17
    Выражение "headless chiken" на британском сленге означает "без задней мысли". К цыплятам оно не имеет отношения, как морская свинка к свиньям. Вопрос не к Элине, а к точности перевода, который в сленгах бывает дает в штангу.
    Ссылка
    yuriylukash
    online
      yuriylukash, 17.01.2018 11:43
    +3
    https://ua.korrespondent.net/sport/tenis/3929625-svitolina-chudovo-scho-zih
    raui-iz-tenisystkoui-z-ukrainy
    Тут мені здається переклали так як треба, а спірт.юа ,як завжди вирішило пошуміти та привернути увагу!!
    Ссылка
    uragan_zt
      uragan_zt, 17.01.2018 11:58
    0
    yuriylukash, 17.01.2018 11:43
    https://ua.korrespondent.net/sport/tenis/3929625-svitolina-chudovo-sc
    ho-zihraui-iz-tenisystkoui-z-ukrainy
    Тут мені здається переклали так як треба, а спірт.юа ,як завжди вирішило пошуміти та привернути увагу!!
    Всего бы ничего, но они взяли у iSport, которые без ссылки на источник взяли у БТУ
    Ссылка
    gsx_r
    online
      gsx_r, 17.01.2018 11:59
    +7
    Будущая первая ракетка мира будет играть с будущей первой ракеткой мира)))
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 17.01.2018 12:24
    +4
    Про "ципленка" вже зняли ?
    А "осадок" то залишився
    Ссылка
    OM27
    online
      OM27, 17.01.2018 13:30
    0
    Все, як завжди. Нічого не змінюється. І не тільки у тенісі чи спорті загалом.
    Еліна щось сказала, журналісти неправильно переклали.
    І деякі вболівальники, які вчора бажали перемоги Еліні у турнірі,
    а тиждень тому проголошували її, як найкращу спортсменку року,
    вже трохи іншої думки.
    Потім, як зазвичай, у всьому розібралися - "трудности перевода",
    але, як то кажуть - "осадок остался".
    Ссылка
    vipfishman
      vipfishman, 17.01.2018 14:33
    0
    Блин,перевод то дословный - "без задней мысли" или "без оглядки"...опять эти журналисты.. не надо стравливать девчонок,им еще вместе выступать за сборную )))
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    ХТЗ
      ХТЗ, 17.01.2018 15:10
    0
    Мне кажется, что если играть практически почти не рискуя, то в четвертый круг не пройти. Наверное не получится продвигаться на невынужденных ошибках. Если бы у Синяковой было поменьше брака, то могла бы развалить игру в любом сете. Это было валидольное зрелище. Со стороны казалось, что как-будто какие то проблемы в личной жизни, что все пропало. Добавить бы немного огня, убрать бы немного ответственности, попрыгать бы как мячик между розыгрышами и немного больше рисковать и все будет супер!
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