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Australian Open. Бондаренко и Савчук идут дальше в парном разряде

Киченок и Козлова борьбу завершили в первом круге

  • 17.01.2018 09:12
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинка Катерина Бондаренко после победы в одиночном разряде над 15-й ракеткой мира вышла в следующий раунд и в парном разряде.
 
В дуэте с сербкой Александрой Крунич украинка обыграла российско-австралийский дуэт Родионова/Вихлянцева.
 
Во втором круге Бондаренко ждет пара Голубич/Стоянович.
 
Также в следующий раунд прошла пара Олару/Савчук, которая обыграла на старте турнира дуэт Козлова/Путинцева. У них следующий соперник – Шафаржова/Стрыцова.
 
А вот Людмила Киченок борьбу завершила. В дуэте с японкой Ниномия она уступила паре Керхов/Морозова.
 
Australian Open. Парный разряд. Первый раунд
 
Л.Киченок/М.Ниномия – Л.Керкхове/Л.Морозова – 6:7, 2:6
К.Козлова/Ю.Путинцева –.Олару/О.Савчук – 3:6, 3:6
А.Родионова/Н.Вихлянцева – К.Бондаренко/А.Крунич – 2:6, 2:6
 

Источник — Sport.ua

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