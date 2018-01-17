Australian Open. Бондаренко и Савчук идут дальше в парном разряде

Украинка Катерина Бондаренко после победы в одиночном разряде над 15-й ракеткой мира вышла в следующий раунд и в парном разряде.

В дуэте с сербкой Александрой Крунич украинка обыграла российско-австралийский дуэт Родионова/Вихлянцева.

Во втором круге Бондаренко ждет пара Голубич/Стоянович.

Также в следующий раунд прошла пара Олару/Савчук, которая обыграла на старте турнира дуэт Козлова/Путинцева. У них следующий соперник – Шафаржова/Стрыцова.

А вот Людмила Киченок борьбу завершила. В дуэте с японкой Ниномия она уступила паре Керхов/Морозова.

Australian Open. Парный разряд. Первый раунд

Л.Киченок/М.Ниномия – Л.Керкхове/Л.Морозова – 6:7, 2:6

К.Козлова/Ю.Путинцева –.Олару/О.Савчук – 3:6, 3:6

А.Родионова/Н.Вихлянцева – К.Бондаренко/А.Крунич – 2:6, 2:6