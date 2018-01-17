AO-2018. Бондаренко переиграла Павлюченкову и вышла в 3-й круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вопреки прогнозам букмекеров и ожиданиям недоброжелателей вышла в третий круг Australian Open. В поединке второго раунда украинка уверенно переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.
Australian Open. 2-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3
Первый сет начался со сложного гейма, на котором Бондаренко смогла вырвать победу после двух брейкпоинтов соперницы. Далее борьба на корте разворачивалась только на подаче Павлюченковой. В шестом гейме украинка со второго раза оформила первый брейк, а в восьмом – также со второго раза реализовала сетбол.
Во второй партии украинка вновь первой сделала брейк и повела со счетом 4:1. Но россиянка не сдалась и смогла выровнять игру. Под конец партии на корте начались «качели», но со второго матчбола украинка заработала такую нужную для себя победу.
В третьем круге Катерина Бондаренко сыграет против победительницы матча Флипкенс – Рыбарикова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Слава Україні ! Какцапстан R.I.P....тваринам,не місце в спорті.
їх ще кілька там є
Цікаво подивитись на гру Еліни і Марти - зірка проти майбутньої зірки, але жаль, що однієї з них ми не побачимо в слідуючому раунді. Навіть трохи важко буде дивитись цей матч, бо хотілося щоб Марта крокувала далі і творила сенсації, а з іншоо боку хочеться перемоги Еліни на АО.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.