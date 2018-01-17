AO-2018. Бондаренко переиграла Павлюченкову и вышла в 3-й круг

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вопреки прогнозам букмекеров и ожиданиям недоброжелателей вышла в третий круг Australian Open. В поединке второго раунда украинка уверенно переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Australian Open. 2-й круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3

Первый сет начался со сложного гейма, на котором Бондаренко смогла вырвать победу после двух брейкпоинтов соперницы. Далее борьба на корте разворачивалась только на подаче Павлюченковой. В шестом гейме украинка со второго раза оформила первый брейк, а в восьмом – также со второго раза реализовала сетбол.

Во второй партии украинка вновь первой сделала брейк и повела со счетом 4:1. Но россиянка не сдалась и смогла выровнять игру. Под конец партии на корте начались «качели», но со второго матчбола украинка заработала такую нужную для себя победу.

В третьем круге Катерина Бондаренко сыграет против победительницы матча Флипкенс – Рыбарикова.