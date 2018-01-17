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AO-2018. Бондаренко переиграла Павлюченкову и вышла в 3-й круг

Украинская теннисистка одержала вторую победу в Мельбурне

  • 17.01.2018 03:30
  • 1873 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вопреки прогнозам букмекеров и ожиданиям недоброжелателей вышла в третий круг Australian Open. В поединке второго раунда украинка уверенно переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Australian Open. 2-й круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3

Первый сет начался со сложного гейма, на котором Бондаренко смогла вырвать победу после двух брейкпоинтов соперницы. Далее борьба на корте разворачивалась только на подаче Павлюченковой. В шестом гейме украинка со второго раза оформила первый брейк, а в восьмом – также со второго раза реализовала сетбол.

Во второй партии украинка вновь первой сделала брейк и повела со счетом 4:1. Но россиянка не сдалась и смогла выровнять игру. Под конец партии на корте начались «качели», но со второго матчбола украинка заработала такую нужную для себя победу.

В третьем круге Катерина Бондаренко сыграет против победительницы матча Флипкенс – Рыбарикова.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    airwolf77
    online
      airwolf77, 17.01.2018 03:49
    +6
    Слава Україні ! Какцапстан R.I.P....тваринам,не місце в спорті.
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 17.01.2018 03:54
    +6
    Катя как в лучшие годы! Успехов дальше!
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    Steep
    online
      Steep, 17.01.2018 04:39
    +4
    По игре Катя была сегодня лучшей из наших. Молодец.
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    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 17.01.2018 04:39
    +4
    Ми вже другий раз розстроїли росіян на Australian Open ))) Бондаренко молодець, неочікувано для всіх в суху зробила цю фаворитку )))
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    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 04:44
    +4
    Якось я не дуже вірила в перемогу Каті, а вона взяла і втерла мені носа Молодчинка, удачі їй далі!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 04:44
    +3
    airwolf77, 17.01.2018 03:49
    Слава Україні ! Какцапстан R.I.P....тваринам,не місце в спорті.
    їх ще кілька там є
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    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 17.01.2018 04:48
    +3
    olya403, 17.01.2018 04:44
    airwolf77, 17.01.2018 03:49
    Слава Україні ! Какцапстан R.I.P....тваринам,не місце в спорті.

    їх ще кілька там є
    то ненадовго)
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 04:59
    +2
    Дивився одночасно три гри, думав Еліна першою впорається, але вийшло навпаки. Катя молодчина!!! Впевненіше за інших наших перемогла, та ще й у принципомому матчі відправила парашне лайно геть з файної Австралії.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.01.2018 05:05
    +3
    Шансибудуть далі пройти,хтоб не вийшов,ябачу наші вирішили розчистити дорогу до титула,командна тактика
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 17.01.2018 06:42
    +1
    На жаль вночі спав, на такі звитяги як дивитись теніс вночі я ще не дозрів, але яка радість зранку встати і побачити, що всі наші дівчата пройшли далі!!!! Ймовірність такого розвороту подій була доволі маленька, але дівчата молодці - далі буде))!!!!
    Цікаво подивитись на гру Еліни і Марти - зірка проти майбутньої зірки, але жаль, що однієї з них ми не побачимо в слідуючому раунді. Навіть трохи важко буде дивитись цей матч, бо хотілося щоб Марта крокувала далі і творила сенсації, а з іншоо боку хочеться перемоги Еліни на АО.
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