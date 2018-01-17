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Australian Open. Костюк вышла в третий раунд и сыграет со Свитолиной

15-летняя украинская теннисистка продолжает уверенную поступь на Открытом чемпионате Автралии

  • 17.01.2018 03:45
  • 2971 просмотров
  • 12 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк продолжает удивлять всех болельщиков тенниса своей уверенной игрой на Australian Open. Во втором круге 15-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Оливию Роговску.

Australian Open. 2-й круг
Марта Костюк (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 7:5

Первый сет поединка превратился в борьбу нервов. Почти в каждом гейме велась упорная борьба и любая из соперниц могла заработать брейк. Костюк уверенно вела в счете 4:1, но немного растеряла преимущество, отдав авcтралийке два гейма подряд. Следующие два очка достались Марте в упорной борьбе: в 8 гейме украинка реализовала только четвертый брейкпоинт, а в 9-м – также с четвертого сетбола завершила партию победой.

Во втором сете украинка в первом же гейме реализовала брейкпоинт и долгое время лидировала в партии. Но отсутствие опыта игры на столь высоком уровне не позволило украинке легко завершить поединок. К счастью, при счете 5:5 Марта сумела с первого же брейкпоинта заработать скрытый матчбол, а на своей подаче довела поединок до победы.

Стоит отметить, что Костюк стала самой юной участницей третьего раунда на турнирах Большого Шлема с 1997 года (Мирьяна Лучич-Барони). На Australian Open в третьем круге теннисистка младше ее последний раз играла в 1996 году (Мартина Хингис).

В третьем круге нас ожидает украинское противостояние – Костюк сыграет со Свитолиной.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 17.01.2018 03:51
    +8
    Марта творит историю! Однозначно будущий Топ-Лидер мирового тенниса! Толи ещё будет!!!
    Ссылка
    Дмитро Стеценко
    online
      Дмитро Стеценко, 17.01.2018 04:07
    +2
    Сподіваюсь так і буде та боюсь щоб небуло як у Мартіни Хінгіс надто рано піднялась на вершину і іза травм одиночну кар'єру прийшлось закінчити
    Ссылка
    kolbasss
    online
      kolbasss, 17.01.2018 04:39
    +2
    Ей бы с подачей решить вопрос, а с остальным очень даже ничего уровень
    Ссылка
    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 17.01.2018 04:41
    0
    Думаю буде 2-1 на користь Еліни але в останньому геймі буде 5-7 або по додаткових очках вижме
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 04:48
    +4
    kolbasss, 17.01.2018 04:39
    Ей бы с подачей решить вопрос, а с остальным очень даже ничего уровень
    в матчі з Пен вона подавала нормально, та і взагалі набагато вільніше грала. Сьогодні - одні нерви, бо розуміла, що суперниця прохідна
    Ссылка
    Володя Власюк
    online
      Володя Власюк, 17.01.2018 04:48
    0
    Буде мати за честь програти четвертій ракетці світу.
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 05:00
    +3
    А що, любі друзі, чи потрапить наша юна зірка у ТОП-100 ще в цьому році?
    Ссылка
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 05:04
    +3
    olya403, 17.01.2018 04:48
    kolbasss, 17.01.2018 04:39

    Сьогодні - одні нерви, бо розуміла, що суперниця прохідна

    Після перемоги Марта сказала що їй дуже заважала спека.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 05:07
    +1
    Розпіарена після першого туру Бенчіч їде додому І відправила її туди Кумхум - треба буде подивитися, хто це)))
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 05:08
    +4
    potapenkovd, 17.01.2018 05:04
    olya403, 17.01.2018 04:48
    kolbasss, 17.01.2018 04:39 Сьогодні - одні нерви, бо розуміла, що суперниця прохідна

    Після перемоги Марта сказала що їй дуже заважала спека.
    Еліна теж виглядала, як варена
    Ссылка
    rumata_k
    online
      rumata_k, 17.01.2018 05:09
    +1
    olya403, 17.01.2018 05:07
    Розпіарена після першого туру Бенчіч їде додому І відправила її туди Кумхум - треба буде подивитися, хто це)))

    Кумхум - "ніхто", кваліфаєр/
    а от привид Гергес в чвертфіналі набирає реальних контурів
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 17.01.2018 05:26
    0
    rumata_k, 17.01.2018 05:09
    olya403, 17.01.2018 05:07

    Кумхум - "ніхто", кваліфаєр/а от привид Гергес в чвертфіналі набирає реальних контурів

    Посмотрим, как Гергес пройдет сегодня Корне. Элина пока тягуче, но свое дело делает. Может Гергес еще и вылетит, и не будет все так страшно )))
    Ссылка
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