Australian Open. Костюк вышла в третий раунд и сыграет со Свитолиной

Юная украинская теннисистка Марта Костюк продолжает удивлять всех болельщиков тенниса своей уверенной игрой на Australian Open. Во втором круге 15-летняя украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Оливию Роговску.
Australian Open. 2-й круг
Марта Костюк (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 7:5
Первый сет поединка превратился в борьбу нервов. Почти в каждом гейме велась упорная борьба и любая из соперниц могла заработать брейк. Костюк уверенно вела в счете 4:1, но немного растеряла преимущество, отдав авcтралийке два гейма подряд. Следующие два очка достались Марте в упорной борьбе: в 8 гейме украинка реализовала только четвертый брейкпоинт, а в 9-м – также с четвертого сетбола завершила партию победой.
Во втором сете украинка в первом же гейме реализовала брейкпоинт и долгое время лидировала в партии. Но отсутствие опыта игры на столь высоком уровне не позволило украинке легко завершить поединок. К счастью, при счете 5:5 Марта сумела с первого же брейкпоинта заработать скрытый матчбол, а на своей подаче довела поединок до победы.
Стоит отметить, что Костюк стала самой юной участницей третьего раунда на турнирах Большого Шлема с 1997 года (Мирьяна Лучич-Барони). На Australian Open в третьем круге теннисистка младше ее последний раз играла в 1996 году (Мартина Хингис).
В третьем круге нас ожидает украинское противостояние – Костюк сыграет со Свитолиной.
Источник — Sport.ua
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Сьогодні - одні нерви, бо розуміла, що суперниця прохідна
Після перемоги Марта сказала що їй дуже заважала спека.
kolbasss, 17.01.2018 04:39 Сьогодні - одні нерви, бо розуміла, що суперниця прохідна
Після перемоги Марта сказала що їй дуже заважала спека.
Кумхум - "ніхто", кваліфаєр/
а от привид Гергес в чвертфіналі набирає реальних контурів
Кумхум - "ніхто", кваліфаєр/а от привид Гергес в чвертфіналі набирає реальних контурів
Посмотрим, как Гергес пройдет сегодня Корне. Элина пока тягуче, но свое дело делает. Может Гергес еще и вылетит, и не будет все так страшно )))
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