Australian Open. Свитолина в трех сетах обыграла Синякову

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина дольше всех держала украинских болельщиков у экранов своих мониторов, но все же добыла победу во втором круге Australian Open. Матч против представительницы Чехии Катерины Синяковой продолжался более 2 часов.
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1
В первом сете Свитолина напомнила нам всем, как она начинает важные турниры. Игра украинки не впечатляла (кроме количества эйсов – 7), а соперница максимально сопротивлялась. В итоге, чешской теннисистке хватило всего одного брейка для победы в стартовой партии.
Во втором сете Элина включила повышенную передачу, и Синяковой стало намного сложнее. У чешки начались проблеми с здоровьем и она вызвала на корт физиотерапевта.
Тревога за результат ушла, но игра проходила в тягучем стиле, поэтому совсем не радовала глаз болельщика. К счастью, радовал счет второй партии – 6:2 в пользу Свитолиной.
Ну а в третьем сете Элина уже уверенно довела матч до победы, отдав Синяковой всего 1 гейм.
В третьем круге Свитолина проэкзаменует юную соотечественницу – Марту Костюк, которая стала главным открытием Australian Open-2018. За кого болеть – решать вам.
Источник — Sport.ua
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Почему на этом АО-2018 105-я ракетка мира Викери и 117-я ракетка Викмайер участвовали в квалификации, в то время как 448-я Миса Эгути, 507-я Фридзам и 643-я Синью (все не австралийки) без квалификации играли сразу в основной сетке?
Ведь по логике вещей квалификацию должны проходить самые слабые.
Жаль, конечно, что жребий свел Элю и Марту в третьем раунде, кто-то из них вылетит, к сожалению. У Марты есть все шансы в будущем достичь таких же вершин, как и Эля. Сложный выбор, за кого болеть. Но больше склоняюсь болеть за Элину, так как хотелось бы, чтобы она, наконец-то, взяла свой первый Шлем. У Марты же все еще впереди, и, безусловно. она большая умничка и пока выступает на АО очень удачно и ярко.
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