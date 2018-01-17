Australian Open. Свитолина в трех сетах обыграла Синякову

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина дольше всех держала украинских болельщиков у экранов своих мониторов, но все же добыла победу во втором круге Australian Open. Матч против представительницы Чехии Катерины Синяковой продолжался более 2 часов.

Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1

В первом сете Свитолина напомнила нам всем, как она начинает важные турниры. Игра украинки не впечатляла (кроме количества эйсов – 7), а соперница максимально сопротивлялась. В итоге, чешской теннисистке хватило всего одного брейка для победы в стартовой партии.

Во втором сете Элина включила повышенную передачу, и Синяковой стало намного сложнее. У чешки начались проблеми с здоровьем и она вызвала на корт физиотерапевта.

Тревога за результат ушла, но игра проходила в тягучем стиле, поэтому совсем не радовала глаз болельщика. К счастью, радовал счет второй партии – 6:2 в пользу Свитолиной.

Ну а в третьем сете Элина уже уверенно довела матч до победы, отдав Синяковой всего 1 гейм.

В третьем круге Свитолина проэкзаменует юную соотечественницу – Марту Костюк, которая стала главным открытием Australian Open-2018. За кого болеть – решать вам.