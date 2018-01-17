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Australian Open. Свитолина в трех сетах обыграла Синякову

В третьем раунде первая ракетка Украины встретится с Мартой Костюк

  • 17.01.2018 04:30
  • 1942 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина дольше всех держала украинских болельщиков у экранов своих мониторов, но все же добыла победу во втором круге Australian Open. Матч против представительницы Чехии Катерины Синяковой продолжался более 2 часов.

Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1

В первом сете Свитолина напомнила нам всем, как она начинает важные турниры. Игра украинки не впечатляла (кроме количества эйсов – 7), а соперница максимально сопротивлялась. В итоге, чешской теннисистке хватило всего одного брейка для победы в стартовой партии.

Во втором сете Элина включила повышенную передачу, и Синяковой стало намного сложнее. У чешки начались проблеми с здоровьем и она вызвала на корт физиотерапевта.

Тревога за результат ушла, но игра проходила в тягучем стиле, поэтому совсем не радовала глаз болельщика. К счастью, радовал счет второй партии – 6:2 в пользу Свитолиной.

Ну а в третьем сете Элина уже уверенно довела матч до победы, отдав Синяковой всего 1 гейм.

В третьем круге Свитолина проэкзаменует юную соотечественницу – Марту Костюк, которая стала главным открытием Australian Open-2018. За кого болеть – решать вам.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 17.01.2018 04:36
    +4
    Да будет очень интересно- лидер сегодняшнего дня против тенниса будущего!
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 05:08
    +4
    Жаль что сетка свела наших двух самых ярких теннисисток... В этом матчте болеть буду за Элину, т.к. ей ещё нужно успеть стать 1-й ракеткой мира, пока ею не стала Марта Костюк на очень долго.
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    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 17.01.2018 05:12
    0
    У меня вопрос к теннисным экспертам и любителям спортивной статистики.
    Почему на этом АО-2018 105-я ракетка мира Викери и 117-я ракетка Викмайер участвовали в квалификации, в то время как 448-я Миса Эгути, 507-я Фридзам и 643-я Синью (все не австралийки) без квалификации играли сразу в основной сетке?
    Ведь по логике вещей квалификацию должны проходить самые слабые.
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    captain2009
    online
      captain2009, 17.01.2018 05:12
    +3
    Элина - как всегда, валидолина. )) Молодец, что собралась и прошла эту непредсказуемую Катерину, но заставила понервничать. Почему-то, когда смотришь матчи Эли, то не покидает некоторое чувство, что она начудит. Не понимаю, почему она всегда первые раунды пытается пройти на расслабоне. Соперницы ведь тоже имеют свои амбиции и свой план на игру. Даже откровенные андердоги выстреливают и это не редкость.

    Жаль, конечно, что жребий свел Элю и Марту в третьем раунде, кто-то из них вылетит, к сожалению. У Марты есть все шансы в будущем достичь таких же вершин, как и Эля. Сложный выбор, за кого болеть. Но больше склоняюсь болеть за Элину, так как хотелось бы, чтобы она, наконец-то, взяла свой первый Шлем. У Марты же все еще впереди, и, безусловно. она большая умничка и пока выступает на АО очень удачно и ярко.
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