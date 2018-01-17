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Australian Open. Матчи Свитолиной, Костюк и Бондаренко. Как это было

Смотрите видеотрансляцию матчей второго круга Отрытого чемпионата Австралии

  • 17.01.2018 01:20
  • 8459 просмотров
  • 137 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

В ночь со вторника на среду сразу три украинские теннисистки сыграют на центральных кортах Australian Open. Поединки Элины Свитолиной, Марты Костюк и Катерины Бондарнеко стартуют одновременно – в 02:00 по Киеву.

В эту новость ближе к началу поединков будут добавлены видеотрансляции.

Australian Open. Второй круг (1/32 финала)

Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1

Марта Костюк (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 7:5

Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 17.01.2018 04:32
    +4
    ALL UKRAINE 3d ROUND CLASH
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    Alexsandr Roy
    online
      Alexsandr Roy, 17.01.2018 04:32
    0
    А Долгополов наверное проиграет, уж очень плохо он провел матч против Хайдер Мауера
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    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 17.01.2018 04:32
    +1
    Всіх з перемогою))) завтра( ой сьогодні) Долгополов зранку має продовжити нічну звитягу ))
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 17.01.2018 04:32
    +1
    Єсс,іди сюди!!троє вже як мінімум вийшли в третій раунд і одна українка,автоматично в четвертий
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    serg822010
    online
      serg822010, 17.01.2018 04:34
    +1
    здорово,все прошли
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    He_ParaziT
    online
      He_ParaziT, 17.01.2018 04:34
    +2
    Шкода тільки, що вже 100% одна з наших красунь не пройде наступне коло. А так всіх з перемогою!!!
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 17.01.2018 04:34
    +1
    Тепер Саньку сама доля веліла взяти приклад з дівчат. Вже мовчу про Лесю.
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    kolbasss
      kolbasss, 17.01.2018 04:35
    0
    Вадім Рубік, 17.01.2018 04:32
    Єсс,іди сюди!!троє вже як мінімум вийшли в третій раунд і одна українка,автоматично в четвертий
    А одна автоматично не пройшла(
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    serg822010
    online
      serg822010, 17.01.2018 04:35
    0
    видео не смог посмотреть,спасибо за комментарии
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.01.2018 04:36
    +1
    Усі наші дівчата молодці. Усіх із перемогою українок.

    П.с. А тепер можна хоч 2 годинки ще поспати , а потім дрімати на роботі
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    vit-2
    online
      vit-2, 17.01.2018 04:37
    +1
    Хотілось щоб на АО надалі українок вибивали тільки інші українки
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 17.01.2018 04:38
    +6
    Ох, заставила поволноваться Элина! Хорошо еще, что так все закончилось. Марту с ней будет очень интересно увидеть.
    В целом девчата умницы, все трое прошли дальше. Еще б Долгополов поддержал, вообще супер было бы. А теперь спать!
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    He_ParaziT
    online
      He_ParaziT, 17.01.2018 04:38
    +7
    Щоб я ще робив у свої 20, як не теніс ночами дивився???
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    olya403
    online
      olya403, 17.01.2018 04:41
    +1
    Не знаю, як тепер заснути після стількох емоцій. Але не шкодую, що замість сну вболівала за наших дівчат. Не часто ж таке буває, як сьогодні. Красуням нашим добре відпочити і радувати нас і надалі!
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    Rostik Karpa
    online
      Rostik Karpa, 17.01.2018 04:55
    +3
    olya403, 17.01.2018 04:41
    Не знаю, як тепер заснути після стількох емоцій. Але не шкодую, що замість сну вболівала за наших дівчат. Не часто ж таке буває, як сьогодні. Красуням нашим добре відпочити і радувати нас і надалі!
    подивись футбол карпати - сталь, точно заснеш
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    blade2017
      blade2017, 17.01.2018 04:57
    +1
    Молодцы, девушки! С победами нас всех!
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    desantnichek
    online
      desantnichek, 17.01.2018 06:42
    0
    На жаль вночі спав, на такі звитяги як дивитись теніс вночі я ще не дозрів, але яка радість зранку встати і побачити, що всі наші дівчата пройшли далі!!!! Ймовірність такого розвороту подій була доволі маленька, але дівчата молодці - далі буде))!!!!
    Цікаво подивитись на гру Еліни і Марти - зірка проти майбутньої зірки, але жаль, що однієї з них ми не побачимо в слідуючому раунді. Навіть трохи важко буде дивитись цей матч, бо хотілося щоб Марта крокувала далі і творила сенсації, а з іншоо боку хочеться перемоги Еліни на АО.
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