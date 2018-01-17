Australian Open. Матчи Свитолиной, Костюк и Бондаренко. Как это было

починається! то нахєра ц івідбори? давайте кожній легендв по персоналці- і нехай для них і буде о...

Він астматик, приймав від цього препарати, тобто теж не без питань

Да понятно что еврейу тежело на украинском писатьАтилла был тюрком кочевником (По одной из версий...

У тебя российская фамилия, так ты кто, угро-фин или татаро-монгол ? (исходя из твоей логике).

Покажи хоть один летопис, написаный на украинском языке ???