Australian Open. Матчи Свитолиной, Костюк и Бондаренко. Как это было

В ночь со вторника на среду сразу три украинские теннисистки сыграют на центральных кортах Australian Open. Поединки Элины Свитолиной, Марты Костюк и Катерины Бондарнеко стартуют одновременно – в 02:00 по Киеву.
В эту новость ближе к началу поединков будут добавлены видеотрансляции.
Australian Open. Второй круг (1/32 финала)
Элина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 4:6, 6:2, 6:1
Марта Костюк (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 6:3, 7:5
Катерина Бондаренко (Украина) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 6:3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
П.с. А тепер можна хоч 2 годинки ще поспати , а потім дрімати на роботі
В целом девчата умницы, все трое прошли дальше. Еще б Долгополов поддержал, вообще супер было бы. А теперь спать!
Цікаво подивитись на гру Еліни і Марти - зірка проти майбутньої зірки, але жаль, що однієї з них ми не побачимо в слідуючому раунді. Навіть трохи важко буде дивитись цей матч, бо хотілося щоб Марта крокувала далі і творила сенсації, а з іншоо боку хочеться перемоги Еліни на АО.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.