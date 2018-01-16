Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДЖОКОВИЧ: «В матче с Янгом у меня была очень хорошая вторая подача»

Сербский теннист – о победе в первом круге Australian Open

  • 16.01.2018 14:59
  • 313 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Шестикратный чемпион Australian Open Новак Джокович прокомментировал свое возвращение на корты Мельбурна (в первом круге серб в трех сетах одолел Дональда Янга).

«Было прекрасно вновь быть на корте и соревноваться. Прошло немало времени и, очевидно, ты не можешь знать наверняка, как все пройдет. У меня были смешанные эмоции, в основном хорошие: предвкушение, радость, благодарность за то, что у меня есть возможность выступать. Не так давно, недели три назад, я не знал, буду ли играть здесь. Сегодня я также нервничал и был скептически настроен на тот счет, смогу ли играть настолько же хорошо, как и за последние недели тренировок. Думаю, я все контролировал, пару раз в матче были такие моменты, что все могло повернуться в другую сторону, но я не позволил этому произойти.

Что касается подачи, то вторая была очень, очень хорошей. С первым мячом еще все не так ровно. В целом я большей частью всем доволен. Знаю, что потребуется чуть больше времени, чтобы привыкнуть к тем изменениям, которые я привнес в свою подачу. Сегодня все было не так гладко, как казалось, если говорить честно. Особенно в третьей партии, когда я не воспользовался несколькими шансами, брейкпоинтами, матчболами. Возможно, мне стоило на этих очках внести чуть больше интенсивности, агрессивности, но я этого не сделал. Но все нормально, я выиграл в трех сетах. После шести месяцев не так много поводов говорить о чем-то в негативном ключе», – сказал 30-летний теннисист.

Добавим, что во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с Гаэлем Монфисом.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.