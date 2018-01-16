ДЖОКОВИЧ: «В матче с Янгом у меня была очень хорошая вторая подача»

Шестикратный чемпион Australian Open Новак Джокович прокомментировал свое возвращение на корты Мельбурна (в первом круге серб в трех сетах одолел Дональда Янга).



«Было прекрасно вновь быть на корте и соревноваться. Прошло немало времени и, очевидно, ты не можешь знать наверняка, как все пройдет. У меня были смешанные эмоции, в основном хорошие: предвкушение, радость, благодарность за то, что у меня есть возможность выступать. Не так давно, недели три назад, я не знал, буду ли играть здесь. Сегодня я также нервничал и был скептически настроен на тот счет, смогу ли играть настолько же хорошо, как и за последние недели тренировок. Думаю, я все контролировал, пару раз в матче были такие моменты, что все могло повернуться в другую сторону, но я не позволил этому произойти.



Что касается подачи, то вторая была очень, очень хорошей. С первым мячом еще все не так ровно. В целом я большей частью всем доволен. Знаю, что потребуется чуть больше времени, чтобы привыкнуть к тем изменениям, которые я привнес в свою подачу. Сегодня все было не так гладко, как казалось, если говорить честно. Особенно в третьей партии, когда я не воспользовался несколькими шансами, брейкпоинтами, матчболами. Возможно, мне стоило на этих очках внести чуть больше интенсивности, агрессивности, но я этого не сделал. Но все нормально, я выиграл в трех сетах. После шести месяцев не так много поводов говорить о чем-то в негативном ключе», – сказал 30-летний теннисист.



Добавим, что во втором раунде Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с Гаэлем Монфисом.