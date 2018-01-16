Australian Open. Четыре матча украинцев на центральных кортах турнира

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису опубликовали расписание матчей третьего игрового дня турнира, который откроет программу матчей второго круга.

В третий игровой день на корты в Мельбурне выйдет сразу четыре представителя Украины, которые ранее успешно преодолели стартовый раунд.

Все матчи украинцев, что приятно и необычно, организаторы поставили на центральные арены. Причем, три поединка из четырех состоятся в одно время, первым запуском – в 02:00 по киевскому времени.

На Арене Рода Лейвера первым запуском начнется поединок одной из фавориток соревнований Элины Свитолиной. В соперниках – чешка Катерина Синякова (49-й номер рейтинга WTA). В истории между соперницами всего одна дуэль, которая состоялась на прошлогоднем US Open. Победу праздновала Элина в трехсетовом поединке.

Результаты первого раунда:

Свитолина – Йорович – 6:3, 6:2

Синякова – Сакари – 6:2, 6:7, 6:4

На Арене Маргарет Корт также первым запуском сыграет Марта Костюк против австралийки Оливии Роговской. 26-летняя Роговская занимает 162-е место в мировом рейтинге и дальше второго раунда AO (2012) не проходила. За Марту сыграет напор и желание, за соперницу – поддержка трибун.

Результаты первого раунда:

Костюк – Шуай Пен – 6:2, 6:2

Роговская – Фоурлис – 6:3, 6:7, 6:2

А на Хайсенс Арене игровой день откроет поединок Катерины Бондаренко и 15-й ракетки турнира Анастасии Павлюченковой. Соперницы трижды встречались в рамках турниров WTA, дважды побеждала Павлюченкова, один раз Катя. Последний раз очная дуэль была в 2016-м году, тогда сильнее была украинка.



Кстати, в первом раунде текущего турнира Павлюченкова обыграла украинку Катерину Козлову: 3:6, 6:4, 6:3.

Результаты первого раунда:

Бондаренко – Голубич – 7:6, 4:6, 6:2

Павлюченкова – Козлова - 3:6, 6:4, 6:3

Ну и наконец, пятым матчем на Маргарет Корт Арене стоит встреча Александра Долгополова и австралийца Мэтью Эбдена. Этот поединок запланирован в вечерней сессии, поэтому ориентировочное время начала матча – 12:00.

Несмотря на то, что оба теннисиста больше десяти лет в Туре, но для них это будет первая личная встреча. Эбден перед стартом турнира занимал 80-е место в мировом рейтинге, Долгополов – 38-е.

В поединке первого круга австралиец довольно неожиданно выбил из борьбы 16-ю ракетку турнира американца Джона Изнера.

Результаты первого раунда:

Эбден – Изнер – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3

Долгополов – Хайдер-Маурер – 7:6, 6:3, 6:4

Расписание игрового дня