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Australian Open. Четыре матча украинцев на центральных кортах турнира

Свитолина, Костюк и Бондаренко начнут свои поединки в одно время

  • 16.01.2018 12:51
  • 5202 просмотров
  • 14 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису опубликовали расписание матчей третьего игрового дня турнира, который откроет программу матчей второго круга.

В третий игровой день на корты в Мельбурне выйдет сразу четыре представителя Украины, которые ранее успешно преодолели стартовый раунд.

Все матчи украинцев, что приятно и необычно, организаторы поставили на центральные арены. Причем, три поединка из четырех состоятся в одно время, первым запуском – в 02:00 по киевскому времени.

На Арене Рода Лейвера первым запуском начнется поединок одной из фавориток соревнований Элины Свитолиной. В соперниках – чешка Катерина Синякова (49-й номер рейтинга WTA). В истории между соперницами всего одна дуэль, которая состоялась на прошлогоднем US Open. Победу праздновала Элина в трехсетовом поединке.

Результаты первого раунда:
Свитолина – Йорович – 6:3, 6:2
Синякова – Сакари – 6:2, 6:7, 6:4

На Арене Маргарет Корт также первым запуском сыграет Марта Костюк против австралийки Оливии Роговской. 26-летняя Роговская занимает 162-е место в мировом рейтинге и дальше второго раунда AO (2012) не проходила. За Марту сыграет напор и желание, за соперницу – поддержка трибун.

Результаты первого раунда:
Костюк – Шуай Пен – 6:2, 6:2
Роговская – Фоурлис – 6:3, 6:7, 6:2

А на Хайсенс Арене игровой день откроет поединок Катерины Бондаренко и 15-й ракетки турнира Анастасии Павлюченковой. Соперницы трижды встречались в рамках турниров WTA, дважды побеждала Павлюченкова, один раз Катя. Последний раз очная дуэль была в 2016-м году, тогда сильнее была украинка.

Кстати, в первом раунде текущего турнира Павлюченкова обыграла украинку Катерину Козлову: 3:6, 6:4, 6:3.

Результаты первого раунда:
Бондаренко – Голубич – 7:6, 4:6, 6:2
Павлюченкова – Козлова - 3:6, 6:4, 6:3

Ну и наконец, пятым матчем на Маргарет Корт Арене стоит встреча Александра Долгополова и австралийца Мэтью Эбдена. Этот поединок запланирован в вечерней сессии, поэтому ориентировочное время начала матча – 12:00.

Несмотря на то, что оба теннисиста больше десяти лет в Туре, но для них это будет первая личная встреча. Эбден перед стартом турнира занимал 80-е место в мировом рейтинге, Долгополов – 38-е.

В поединке первого круга австралиец довольно неожиданно выбил из борьбы 16-ю ракетку турнира американца Джона Изнера.

Результаты первого раунда:
Эбден – Изнер – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3
Долгополов – Хайдер-Маурер – 7:6, 6:3, 6:4

Расписание игрового дня

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 16.01.2018 13:04
    +1
    То же мне организаторы, не могли украинок на разное время развести, а теперь придется три игры одновременно смотреть.
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 16.01.2018 13:11
    +2
    Три ні, Досить дивитися Світоліну і Костюк. При всій пошані до Бондареко, її теніс не дуже. Навіть, якщо вона і переможе рус....І це цілком можливо. Але дивитися буду два. Надіюся, що світоліна швидко перемкне нам на Косткюк, або навпаки... Марта накидає ейсів. надіюся....
    Ссылка
    Igor Shmalenuk
    online
    Igor Shmalenuk, 16.01.2018 13:41
    0
    Australian Open. Четыре матча украинцев на центральных кортах турнира

    Ну и наконец, пятым матчем на Маргарет Корт Арене стоит встреча Александра Долгополова и австралийца Мэтью Эбдена

    я очень запутался что-то, так сколько матчей?
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 16.01.2018 13:48
    +5
    Igor Shmalenuk, 16.01.2018 13:41
    Australian Open. Четыре матча украинцев на центральных кортах турнираНу и наконец, пятым матчем на Маргарет Корт Арене стоит встреча Александра Долгополова и австралийца Мэтью Эбденая очень запутался что-то, так сколько матчей?
    С нашими четыре матча, а Долгополов играет просто пятый по счету на своем корте.
    Ссылка
    Igor Shmalenuk
    online
    Igor Shmalenuk, 16.01.2018 14:15
    +1
    SandroKing, 16.01.2018 13:48
    Igor Shmalenuk, 16.01.2018 13:41
    Australian Open. Четыре матча украинцев на центральных кортах турнираНу и наконец, пятым матчем на Маргарет Корт Арене стоит встреча Александра Долгополова и австралийца Мэтью Эбденая очень запутался что-то, так сколько матчей?

    С нашими четыре матча, а Долгополов играет просто пятый по счету на своем корте.

    найс, спасибо
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 16.01.2018 15:06
    +6
    Смотреть буду Марту, а звук сделаю от Элины. Если Синякова будет материться, значит все в порядке.)
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 16.01.2018 15:24
    0
    blade2017, 16.01.2018 15:06
    Смотреть буду Марту, а звук сделаю от Элины. Если Синякова будет материться, значит все в порядке.)
    Чета ржу))
    Ссылка
    Віталій Семенюк
    online
    Віталій Семенюк, 16.01.2018 17:26
    +1
    Подивився програму передач каналу Х SPORT- рибалку вони показують. Нафіга мені ваша рибалка серед ночі-теніс покажіть б...ді. на рибалку я сам піду. Кому потрібен в Україні такий спортивний канал? Мені-ні. УТ-1 якісь повтори показує серед ночі-хто їх буде дивитись-ніхто. Чого я маю дивитись на наших дівчат по Євроспорту чи інтернету? Повбивав би ( до речі телевізор забув.коли вмикав). А нашим сонечкам успіху завтра-усім. Всі виграють.
    Ссылка
    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 16.01.2018 17:51
    0
    Віталій Семенюк, 16.01.2018 17:26
    Подивився програму передач каналу Х SPORT- рибалку вони показують. Нафіга мені ваша рибалка серед ночі-теніс покажіть б...ді. на рибалку я сам піду. Кому потрібен в Україні такий спортивний канал? Мені-ні. УТ-1 якісь повтори показує серед ночі-хто їх буде дивитись-ніхто. Чого я маю дивитись на наших дівчат по Євроспорту чи інтернету? Повбивав би ( до речі телевізор забув.коли вмикав). А нашим сонечкам успіху завтра-усім. Всі виграють.
    -давно пора зрозуміти що власники наших теле каналів грошей на спортивні поєдинки тратити жаліють
    Ссылка
    Михайло Крайник
    online
    Михайло Крайник, 16.01.2018 18:08
    0
    Скажіть будь ласка де можна подивитися ці поєдинки?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 16.01.2018 18:15
    0
    Михайло Крайник, 16.01.2018 18:08
    Скажіть будь ласка де можна подивитися ці поєдинки?
    На сайте БТУ транслируют впрямую. Но заходить туда нужно перед самыми матчами, за полчаса до начала там ничего не будет.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 16.01.2018 18:16
    0
    Хотя. думаю, сегодня и на sport.ua трансляции будут. Очень популярным становится у нас теннис, это радует.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 16.01.2018 18:36
    +1
    Станислав Матусевич, 16.01.2018 18:16
    Хотя. думаю, сегодня и на sport.ua трансляции будут. Очень популярным становится у нас теннис, это радует.
    Будут
    Ссылка
    Михайло Крайник
    online
    Михайло Крайник, 16.01.2018 18:54
    0
    Дякую
    Ссылка
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