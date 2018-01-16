Australian Open. Впервые в истории четыре украинки пробились во 2 круг

Впервые в истории четыре представительницы Украины вышли во второй круг турнира Australian Open. Еще ни разу стартовый барьер соревнований не проходили столько украинских теннисисток.

Леся Цуренкo стала четвертой украинкой, которой удалось пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Австралии-2018. Украинка в трех сетах обыграла Наталью Вихлянцеву из России.

Ранее свои победы праздновали Элинa Свитолина (против Иваны Йорович), Мартa Костюк (против Шуай Пэн) и Катеринa Бондаренко (против Виктории Голубич).

В 2008 году в Мельбурне трое из шести наших девушек выиграли стартовые матчи (Татьяна Перебийнис, Мария Корытцева и Алёна Бондаренко).