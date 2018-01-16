AO-2018. Радваньска стала соперницей Леси Цуренко по второму кругу

Польская теннисистка Агнешка Радваньска стала соперницей украинки Леси Цуренко по второму раунду Australian Open.
В матче первого круга экс-вторая ракетка мира в трех сетах обыграла чешку Криштину Плишкову: 2:6, 6:3, 6:2 и вышла в следующий раунд.
Цуренко ранее обыграла россиянку Вихлянцеву.
Матч Цуренко – Радваньска состоится в четвертый игровой день – в ночь на четверг по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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