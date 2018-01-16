AO-2018. Радваньска стала соперницей Леси Цуренко по второму кругу

Вопрос если не фамилия Воронин эта статья имело бы место? Вот как пример статья недельной давност...

А с Украиной???

Да кому он нужен? Будет вечно 4-5 место в группе занимать. Нахер вы пишете о ноунеймах, тем более...

Причём тут корона? У сборной Украины напрочь отсутствует кадровая политика, т.к. на просмотры ник...