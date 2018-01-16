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Australian Open. Леся Цуренко вышла во второй раунд

Украинка одержала волевую победу над россиянкой Вихлянцевой

  • 16.01.2018 09:42
  • 5511 просмотров
  • 28 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко преодолела первый раунд Открытого чемпионата Австралии.
 
В стартовом поединке соревнований киевлянка встречалась с представительницей России Натальей Вихлянцевой.
 
В первом сете Цуренко однажды проиграла свою подачу, и не сумела сделать обратный брейк, что позволило россиянке выйти вперед по партиям. В следующем сете ситуация едва не повторилась. Вихлянцева повела 3:2 с брейком и подавала, но Лесе удалось переломить ход развития события и выиграть четыре гейма подряд, победив, попутно во второй партии.
 
Решающий сет начался с брейка россиянки и счета 0:2 не в пользу Цуренко. И снова украинке пришлось отыгрываться, с чем она прекрасно справилась – 6:4 в третьем сете!
 
Australian Open. Первый раунд
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева – 3:6, 6:3, 6:4.
 
Следующая соперница украинки определится в матче Кристины Плишковой и Агнешки Радванськой. 
 
 
 
 
Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 16.01.2018 12:35
    +1
    ох, тільки що побачила, що і Квітова програла. При всій повазі, але Петковіч вона мала би пройти легко. Верхня частина сітки проріджується, фаворити їдуть відпочивати
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 16.01.2018 12:43
    +1
    Станислав Матусевич, 16.01.2018 12:31
    Вадім Рубік, 16.01.2018 12:24
    А я якраз буду дивитись Еліну на фарт Марті(її матчі передивлююсь в запису завжди)паралельно включивши майскор,я впевнений,що Еліна швидко розбиреться,ну Катя сьодні може і виграти,Станіслпв,як вважаєте???

    Надеюсь, что Элина разберется, но сомневаюсь, что быстро. Это же первые круги мэйджоров, она и близко не играет в полную силу.Кате, как мне кажется, может помочь разве что чудо. Павлюченкова играет сейчас очень средне, но сама Катя... Последний год она мучается, а не играет. Видели, как она подавала против Голубич? Представляете, что с ней сделает любая соперница, привыкшая сильно бить по мячу? Отож.
    Якщо подача піде в Еліни,проблем особливих для неї я небачу,я не закидую шапками Синякову,але я знаю,як зара грає Еліна,на раунок Каті-їй раніше завжди давались ігри з росіянками,плюс вони з Павлюченковою по грі два сапога пара,але Катя андердог звісно
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 16.01.2018 12:50
    +1
    olya403, 16.01.2018 12:35
    ох, тільки що побачила, що і Квітова програла. При всій повазі, але Петковіч вона мала би пройти легко. Верхня частина сітки проріджується, фаворити їдуть відпочивати
    Є таке поняття в тенісі як незручна опонентка,така для Квітової є Петкович по особистих вже зара в них 5:5чи6:6,доречі така ж для Конти була Брегл,в особистих було1:4на користь Брегл,це ще раз підтвердження,що вона одна з фаворитів свеї сітки,реальний претендент на мейджор
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 16.01.2018 12:52
    +1
    olya403, 16.01.2018 12:35
    ох, тільки що побачила, що і Квітова програла. При всій повазі, але Петковіч вона мала би пройти легко. Верхня частина сітки проріджується, фаворити їдуть відпочивати
    Петра, как я понимаю, до конца не восстановилась от болезни, из-за которой снялась с Брисбена. Это плюс для Халеп, конечно. Только вот у самой румынки могут быть большие проблемы с голеностопом после того, как она подвернула ногу против Айявы. Посмотрите, жуткие кадры.
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    olya403
    online
      olya403, 16.01.2018 13:18
    0
    Вадім Рубік, 16.01.2018 12:50

    Є таке поняття в тенісі як незручна опонентка,така для Квітової є Петкович по особистих вже зара в них 5:5чи6:6,доречі така ж для Конти була Брегл,в особистих було1:4на користь Брегл,це ще раз підтвердження,що вона одна з фаворитів свеї сітки,реальний претендент на мейджор
    Так, звичайно. Можливо, я занадто далеко забігаю, але мені трохи лячно за можливу гру Еліни з Гергес.
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    captain2009
      captain2009, 16.01.2018 13:47
    +2
    С Каро Плишковой (как и с Гергес) у Эли тоже плохая статистика, и тоже Каро для нее неудобная соперница. Но! Чем закончился Брисбен для Плишковой, мы помним ) Возможно, что и для Гергес Элина имеет сюрпризы.

    Чего Свитолиной не занимать - так это трудолюбия. Подача в Брисбене была агонь по сравнению с тем, что было раньше. Явно работала над этим. Для сравнения Шарапова за долгие годы так и не научилась (или не научили ее) подавать стабильно (и это при росте почти в 190). Так что уверен - Элина трудится и мастерство повышает, с Гергес ей по силам справиться. А вот не подведет ли ее психология - это уже вопрос...

    В любом случае, защитный теннис (например, аля Радванска) - это хорошо, но вот только большими звездами и выигрывающими Шлемы становятся, в основном, игроки атакующие. Пока загадывать о Гегрес рано, она может и сама проиграть Корне уже завтра. Пока все внимание матчу с Катериной (Синяковой), а далее уже "будем посмотреть" )
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 16.01.2018 14:17
    +1
    olya403, 16.01.2018 13:18
    Вадім Рубік, 16.01.2018 12:50
    Є таке поняття в тенісі як незручна опонентка,така для Квітової є Петкович по особистих вже зара в них 5:5чи6:6,доречі така ж для Конти була Брегл,в особистих було1:4на користь Брегл,це ще раз підтвердження,що вона одна з фаворитів свеї сітки,реальний претендент на мейджор

    Так, звичайно. Можливо, я занадто далеко забігаю, але мені трохи лячно за можливу гру Еліни з Гергес.
    В Георгес сіточка доЕліни складненька зараз непроста Корне,потім можливий вихід на Бенчіч,яку вона не думаю,що пройде...головну конкурентку по сітці Еліни я бачу Бенчіч,що писав в коментарях під превью Станіслава до австраліан оупен
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    olya403
    online
      olya403, 16.01.2018 17:07
    0
    Повернуся до Квітової і Петковіч. Не така вона вже й незручна, адже це перша перемога за майже 7 років:
    "Андреа Петкович впервые с 2011 года сумела обыграть Петру Квитову, одержав над чешкой пятую победу в их десяти встречах. С того момента теннисистки играли дважды: в 2014 году (Кубок Федерации) и 2016 году (Монреаль)" (с)
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