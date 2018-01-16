Australian Open. Леся Цуренко вышла во второй раунд

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко преодолела первый раунд Открытого чемпионата Австралии.

В стартовом поединке соревнований киевлянка встречалась с представительницей России Натальей Вихлянцевой.

В первом сете Цуренко однажды проиграла свою подачу, и не сумела сделать обратный брейк, что позволило россиянке выйти вперед по партиям. В следующем сете ситуация едва не повторилась. Вихлянцева повела 3:2 с брейком и подавала, но Лесе удалось переломить ход развития события и выиграть четыре гейма подряд, победив, попутно во второй партии.

Решающий сет начался с брейка россиянки и счета 0:2 не в пользу Цуренко. И снова украинке пришлось отыгрываться, с чем она прекрасно справилась – 6:4 в третьем сете!

Australian Open. Первый раунд

Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева – 3:6, 6:3, 6:4.

Следующая соперница украинки определится в матче Кристины Плишковой и Агнешки Радванськой.

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