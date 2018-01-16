Australian Open. Леся Цуренко вышла во второй раунд

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко преодолела первый раунд Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке соревнований киевлянка встречалась с представительницей России Натальей Вихлянцевой.
В первом сете Цуренко однажды проиграла свою подачу, и не сумела сделать обратный брейк, что позволило россиянке выйти вперед по партиям. В следующем сете ситуация едва не повторилась. Вихлянцева повела 3:2 с брейком и подавала, но Лесе удалось переломить ход развития события и выиграть четыре гейма подряд, победив, попутно во второй партии.
Решающий сет начался с брейка россиянки и счета 0:2 не в пользу Цуренко. И снова украинке пришлось отыгрываться, с чем она прекрасно справилась – 6:4 в третьем сете!
Australian Open. Первый раунд
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева – 3:6, 6:3, 6:4.
Следующая соперница украинки определится в матче Кристины Плишковой и Агнешки Радванськой.
Фото Getty Images
Источник — Sport.ua
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А я якраз буду дивитись Еліну на фарт Марті(її матчі передивлююсь в запису завжди)паралельно включивши майскор,я впевнений,що Еліна швидко розбиреться,ну Катя сьодні може і виграти,Станіслпв,як вважаєте???
Надеюсь, что Элина разберется, но сомневаюсь, что быстро. Это же первые круги мэйджоров, она и близко не играет в полную силу.Кате, как мне кажется, может помочь разве что чудо. Павлюченкова играет сейчас очень средне, но сама Катя... Последний год она мучается, а не играет. Видели, как она подавала против Голубич? Представляете, что с ней сделает любая соперница, привыкшая сильно бить по мячу? Отож.
Є таке поняття в тенісі як незручна опонентка,така для Квітової є Петкович по особистих вже зара в них 5:5чи6:6,доречі така ж для Конти була Брегл,в особистих було1:4на користь Брегл,це ще раз підтвердження,що вона одна з фаворитів свеї сітки,реальний претендент на мейджор
Чего Свитолиной не занимать - так это трудолюбия. Подача в Брисбене была агонь по сравнению с тем, что было раньше. Явно работала над этим. Для сравнения Шарапова за долгие годы так и не научилась (или не научили ее) подавать стабильно (и это при росте почти в 190). Так что уверен - Элина трудится и мастерство повышает, с Гергес ей по силам справиться. А вот не подведет ли ее психология - это уже вопрос...
В любом случае, защитный теннис (например, аля Радванска) - это хорошо, но вот только большими звездами и выигрывающими Шлемы становятся, в основном, игроки атакующие. Пока загадывать о Гегрес рано, она может и сама проиграть Корне уже завтра. Пока все внимание матчу с Катериной (Синяковой), а далее уже "будем посмотреть" )
Є таке поняття в тенісі як незручна опонентка,така для Квітової є Петкович по особистих вже зара в них 5:5чи6:6,доречі така ж для Конти була Брегл,в особистих було1:4на користь Брегл,це ще раз підтвердження,що вона одна з фаворитів свеї сітки,реальний претендент на мейджор
Так, звичайно. Можливо, я занадто далеко забігаю, але мені трохи лячно за можливу гру Еліни з Гергес.
"Андреа Петкович впервые с 2011 года сумела обыграть Петру Квитову, одержав над чешкой пятую победу в их десяти встречах. С того момента теннисистки играли дважды: в 2014 году (Кубок Федерации) и 2016 году (Монреаль)" (с)
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