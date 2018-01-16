Азаренко выиграла дело за право на опеку над своим сыном

Как сообщает американский портал TMZ, суд штата Калифорния стал на сторону белорусской теннисистки в деле за право на опеку над её сыном Лео. Судья постановил, что данное дело больше не относится к юрисдикции штата и вообще территории США.

Напомним, что отец ребёнка Билли Маккиг летом прошлого года, после разорвания отношений с Азаренко, подал иск в суд, заявив, что Виктория похитила их сына. Тогда суд запретил вывозить Лео за пределы территории Калифорнии, в следствие чего Азаренко пропустила несколько турниров, среди которых US Open и Australian Open.

Теперь у Маккига есть три недели на обжалование данного решения, но команда Азаренко уверена, что они всё же выиграют это дело, учитывая аргументированное решение судьи, состоящем из 65 страниц. Ранее Азаренко настаивала, чтобы это дело рассматривалось в суде Беларуси.

Виктория планирует вернуться с сыном на родину и хочет, чтобы отец Лео участвовал в его жизни, поэтому надеется на то, что им удастся наладить отношения.