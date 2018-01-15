Australian Open. Цуренко сыграет матч первого круга против Вихлянцевой

Во второй игровой день на Australian Open Украина будет представлена всего одним участником. А точнее участницей – матч первого круга сыграет Леся Цуренко. Поединок начнется ориентировочно в 8:00 по Киеву на 5-м корте (4-й запуск).



Соперницей украинки станет 20-летняя россиянка Наталья Вихлянцева, которая занимает 63 позицию в рейтинге WTA.



Для представительницы России этот поединок станет всего вторым в календарном году (поражение Виндроусовой в Хобарте), в то время как Цуренко успела провести в 2018-м уже 6 матчей (4-2). Также не стоит забывать о том, что Вихлянцева в конце декабря снялась с турнира в Брисбене из-за болезни.



Getty Images. Наталья Вихлянцева



Встреча в первом круге Отрытого чемпионата Австралии станет для будущих соперниц первым очным противостоянием. Букмекеры отдают предпочтение Цуренко – 1,45 против 2,8 на россиянку.



Стоит отметить, что Вихлянцева предпочитает атакующий стиль игры. При росте в 185 см и атлетическом телосложении она неплохо передвигается по корту и старается доминировать над соперницей. Но, как мы уже не раз убеждались, результат матча будет зависеть больше от готовности и настроя Цуренко, ведь в плане мастерства она на голову превосходит свою оппонентку.

Напомним, первый игровой день на Australian Open принес украинским болельщикам приятные эмоции. Из 5 участников основной сетки во второй круг вышли 4 (Свитолина, Костюк, Бондаренко и Долгополов).