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Australian Open. Цуренко сыграет матч первого круга против Вихлянцевой

Вторая ракетка Украины стартует в Мельбурне матчем с 20-летней россиянкой

  • 15.01.2018 23:16
  • 1711 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Во второй игровой день на Australian Open Украина будет представлена всего одним участником. А точнее участницей – матч первого круга сыграет Леся Цуренко. Поединок начнется ориентировочно в 8:00 по Киеву на 5-м корте (4-й запуск).

Соперницей украинки станет 20-летняя россиянка Наталья Вихлянцева, которая занимает 63 позицию в рейтинге WTA.

Для представительницы России этот поединок станет всего вторым в календарном году (поражение Виндроусовой в Хобарте), в то время как Цуренко успела провести в 2018-м уже 6 матчей (4-2). Также не стоит забывать о том, что Вихлянцева в конце декабря снялась с турнира в Брисбене из-за болезни.


Getty Images. Наталья Вихлянцева

Встреча в первом круге Отрытого чемпионата Австралии станет для будущих соперниц первым очным противостоянием. Букмекеры отдают предпочтение Цуренко – 1,45 против 2,8 на россиянку.

Стоит отметить, что Вихлянцева предпочитает атакующий стиль игры. При росте в 185 см и атлетическом телосложении она неплохо передвигается по корту и старается доминировать над соперницей. Но, как мы уже не раз убеждались, результат матча будет зависеть больше от готовности и настроя Цуренко, ведь в плане мастерства она на голову превосходит свою оппонентку.

Напомним, первый игровой день на Australian Open принес украинским болельщикам приятные эмоции. Из 5 участников основной сетки во второй круг вышли 4 (Свитолина, Костюк, Бондаренко и Долгополов).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 23:30
    0
    Можна спокійно до ранку лягати спати,а то завтра важка буде ніч
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    kolbasss
    online
      kolbasss, 15.01.2018 23:41
    +4
    Вадім Рубік, 15.01.2018 23:30
    Можна спокійно до ранку лягати спати,а то завтра важка буде ніч
    А чого б не лягати - матч завтра в 8 ранку
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 23:45
    +3
    kolbasss, 15.01.2018 23:41
    Вадім Рубік, 15.01.2018 23:30
    Можна спокійно до ранку лягати спати,а то завтра важка буде ніч

    А чого б не лягати - матч завтра в 8 ранку
    Аби в десять почали,ьам днякі мптчі можуть затянутись
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