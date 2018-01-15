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СВИТОЛИНА: «Статус фаворита добавляет мне уверенности, но на этом все»

Украинская теннисистка прокомментировала успешный старт на Australian Open

  • 15.01.2018 18:20
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина, в первом круге Australian Open обыгравшая сербку Ивану Йорович, прокомментировала то, что считается одной из фавориток турнира.
 
«В сетке 128 игроков – хотя теперь уже меньше. Но все равно игроков еще много, и все свое место заслужили. Я не заглядываю дальше одного матча. Для того, чтобы выиграть турнир, нужно одержать много побед. Так что я не заглядываю дальше следующего круга. Статус фаворита добавляет мне уверенности, но на этом все», - сказала Свитолина.

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