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Юрий Сапронов – о первом матче Элины Свитолиной на Australian Open

Многолетний спонсор женской сборной Украины – в цикле видеоблогов

  • 15.01.2018 15:13
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Sport.ua. Юрий Сапронов
© Sport.ua. Юрий Сапронов

Его опыт теннисных турниров исчисляется десятилетиями! Он побывал на всех континентах! Неоднократно на всех турнирах Большого Шлема! Он всегда поддерживал своих игроков!

И даже папа Елены Докич мог лишь шипеть на него! Многолетний спонсор женской сборной Украины и Элины Свитолиной, человек с теннисом в сердце – Юрий Сапронов – в цикле видеоблогов «Теннис с ЮА».

Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua

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