Юрий Сапронов – о первом матче Элины Свитолиной на Australian Open

Его опыт теннисных турниров исчисляется десятилетиями! Он побывал на всех континентах! Неоднократно на всех турнирах Большого Шлема! Он всегда поддерживал своих игроков!

И даже папа Елены Докич мог лишь шипеть на него! Многолетний спонсор женской сборной Украины и Элины Свитолиной, человек с теннисом в сердце – Юрий Сапронов – в цикле видеоблогов «Теннис с ЮА».