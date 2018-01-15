Марта КОСТЮК: «Я точно знала, как играть с Шуай Пэн»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над 27-й ракеткой мира Шуай Пэн в первом круге Открытого чемпионата Австралии.



«Я старалась двигать ее по корту. Я точно знала, как с ней играть. Мне это удалось сделать и я рада.



По поводу очередного достижения, то какие-то рекорды я устанавливаю каждый год, на каждом турнире. Я не чувствую особенных эмоций на этот счет. Если бы я чувствовала себя иначе каждый раз, когда я играю и бью установленный рекорд, то это было бы уж слишком.



Мой следующий матч - это просто еще один матч. Я не думаю, мол, «О, Боже мой, я во втором круге!». Это другой турнир и другой опыт.



Если вспоминать мое поражение в Плэйфорде две недели назад, то там у меня был сетбол, и в тот момент я допустила несколько ошибок. После той игры я была так расстроена. Мол, я не хочу ехать на Открытый чемпионат Австралии. Я приеду и проиграю в первом раунде отбора. Зачем я сюда еду?



И потом я заставила себя успокоиться. Вот почему мы переезжаем с одного турнира на другой. Ты учишься на своих ошибках и потом играешь лучше. Здесь я, кстати, многое поменяла. За одну неделю я внесла столько изменений, что вы и представить не можете. Телом я чувствую, что здесь, в Австралии, на этом турнире, я могу сделать все, что пожелаю. Это я точно знаю», – отметила Костюк во время пресс-конференции.