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Марта КОСТЮК: «Я точно знала, как играть с Шуай Пэн»

Украинская теннисистка – о выходе во второй круг Australian Open

  • 15.01.2018 13:34
  • 2862 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над 27-й ракеткой мира Шуай Пэн в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Я старалась двигать ее по корту. Я точно знала, как с ней играть. Мне это удалось сделать и я рада.

По поводу очередного достижения, то какие-то рекорды я устанавливаю каждый год, на каждом турнире. Я не чувствую особенных эмоций на этот счет. Если бы я чувствовала себя иначе каждый раз, когда я играю и бью установленный рекорд, то это было бы уж слишком.

Мой следующий матч - это просто еще один матч. Я не думаю, мол, «О, Боже мой, я во втором круге!». Это другой турнир и другой опыт.

Если вспоминать мое поражение в Плэйфорде две недели назад, то там у меня был сетбол, и в тот момент я допустила несколько ошибок. После той игры я была так расстроена. Мол, я не хочу ехать на Открытый чемпионат Австралии. Я приеду и проиграю в первом раунде отбора. Зачем я сюда еду?

И потом я заставила себя успокоиться. Вот почему мы переезжаем с одного турнира на другой. Ты учишься на своих ошибках и потом играешь лучше. Здесь я, кстати, многое поменяла. За одну неделю я внесла столько изменений, что вы и представить не можете. Телом я чувствую, что здесь, в Австралии, на этом турнире, я могу сделать все, что пожелаю. Это я точно знаю», – отметила Костюк во время пресс-конференции.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    ХТЗ
    online
      ХТЗ, 15.01.2018 13:48
    +4
    Охренеть!
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    Христина Соломко
    online
      Христина Соломко, 15.01.2018 15:52
    +2
    Красуня і молодець...
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    ernst_n
    ernst_n, 15.01.2018 16:46
    +2
    Молодец Марта! Главное играет легко, часто к сетке выходит. Агрессивно. Жаль дальше по сетке выходит на Елину...
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