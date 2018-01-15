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Дайтона-Бич. Калинина защитила титул

Украинская теннистстка второй год подряд победила на 25-тысячнике в США

  • 15.01.2018 13:00
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БТУ
© БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долларов в Дайтона-Бич.

В финальном поединке украинка в трех сетах одержала верх на представительницей США Грэйс Мин.

Дайтона-Бич. Финал
Ангелина Калинина (Украина) – Грэйс Мин (США) – 1:6, 7:5, 6:0.

Напомним, в прошлом году Калинина также выиграла данный 25-тысячник.

Источник — Sport.ua

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