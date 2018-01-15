Марта Костюк стала самой юной участницей второго раунда АО за 22 года

Украинская теннисистка Марта Костюк, одержавшая победу в первом круге турнира в Мельбурне, стала самой молодой участницей турнира с 1996 года, которой удалось выйти во второй раунд.

22 года назад Мартина Хингис в возрасте 15 лет 4 месяца дошла до четвертьфинала соревнований. Марте, отметим, на данный момент 15 лет 6 месяцев, и она является самой молодой участницей турнира с 2005 года.

Тогда болгарка Сесиль Каратанчева (15 лет 5 месяцев) получила первый номер посева в квалификации и успешно прошла три раунда, но уступила Марии Шараповой в первом круге основы.

В последний раз столь молодая теннисистка выигрывала матч в основной сетке турнира Большого Шлема в 2014 году, когда американка Кэтрин Беллис (15 лет 4 месяца) обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.

Костюк матч второго круга проведёт в среду против представительницы Австралии Оливии Роговской, получившей от организаторов чемпионата wild card.