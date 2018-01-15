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Марта Костюк стала самой юной участницей второго раунда АО за 22 года

Мартина Хингес в 15 лет и 4 месяца дошла до четвертьфинала Australian Open

  • 15.01.2018 11:36
  • 3460 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк, одержавшая победу в первом круге турнира в Мельбурне, стала самой молодой участницей турнира с 1996 года, которой удалось выйти во второй раунд.

22 года назад Мартина Хингис в возрасте 15 лет 4 месяца дошла до четвертьфинала соревнований. Марте, отметим, на данный момент 15 лет 6 месяцев, и она является самой молодой участницей турнира с 2005 года.

Тогда болгарка Сесиль Каратанчева (15 лет 5 месяцев) получила первый номер посева в квалификации и успешно прошла три раунда, но уступила Марии Шараповой в первом круге основы.

В последний раз столь молодая теннисистка выигрывала матч в основной сетке турнира Большого Шлема в 2014 году, когда американка Кэтрин Беллис (15 лет 4 месяца) обыграла Доминику Цибулкову из Словакии.

Костюк матч второго круга проведёт в среду против представительницы Австралии Оливии Роговской, получившей от организаторов чемпионата wild card.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 15.01.2018 12:03
    +11
    Просто браво Марта!
    Ссылка
    petnik1969
    online
      petnik1969, 15.01.2018 16:23
    +1
    3-й круг проти Світоліної, якщо пройдуть обідві 2-й, звичайно, чого обом, від щирого серця,
    бажаю!!!
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