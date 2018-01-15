Australian Open. Свитолина вышла во второй раунд

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open. Стартовый матч в Мельбурне против 20-летней сербки Иваны Йорович украинка выиграла в двух сетах.



Australian Open. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:3, 6:2



В первой партии Свитолина не спешила накалять ситуацию на корте и выждала удачный момент, чтобы сделать брейк. И хотя игра украинки со стороны совсем не впечатлила, результат был достигнут.



Во втором сете игра пошла немного по-другому. Элина выиграла напряженную борьбу за очко во втором гейме, после чего практически решила долю поединка. Йорович еще немного поборолась под занавес поединка, но реальных шансов на камбек у нее не было.





Во втором круге Свитолина сыграет против Катерины Синяковой из Чехии (№59 WTA), которая в первом круге в трех сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари.