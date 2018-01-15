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Australian Open. Свитолина вышла во второй раунд

Первая ракетка Украины в двух сетах переиграла Ивану Йорович из Сербии

  • 15.01.2018 11:59
  • 7259 просмотров
  • 16 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open. Стартовый матч в Мельбурне против 20-летней сербки Иваны Йорович украинка выиграла в двух сетах.

Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:3, 6:2

В первой партии Свитолина не спешила накалять ситуацию на корте и выждала удачный момент, чтобы сделать брейк. И хотя игра украинки со стороны совсем не впечатлила, результат был достигнут.

Во втором сете игра пошла немного по-другому. Элина выиграла напряженную борьбу за очко во втором гейме, после чего практически решила долю поединка. Йорович еще немного поборолась под занавес поединка, но реальных шансов на камбек у нее не было.



Во втором круге Свитолина сыграет против Катерины Синяковой из Чехии (№59 WTA), которая в первом круге в трех сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    blade2017
      blade2017, 15.01.2018 12:02
    +16
    Отлично! Всех с победой!
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    StaAn
      StaAn, 15.01.2018 12:02
    +10
    Молодець. Браво!
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    vovchik-lutsk
    online
      vovchik-lutsk, 15.01.2018 12:02
    +8
    Молодець!
    Понеділок розпочався добре
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    serg822010
    online
      serg822010, 15.01.2018 12:13
    +7
    Элина,с хорошим началом
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 12:31
    +7
    Все добре,без особливих проблем,і далі б так,ех,щоб Марта з Еліною пройшли б цей наступний рсунд і матч між собою,класні для Марти будуть емоції
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    serg1983s
      serg1983s, 15.01.2018 12:36
    +26
    Умницы Вы наши. Одного не могу понять, у нас нереально классные тенисистки, почему нельзя показать по ТВ. Это ведь популяризация этого вида спорта. Эля желаю тебе победы на АО.
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    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 15.01.2018 12:57
    +6
    сьогодні пройшли далі 4 з 5. Ждемо від Лесі теж позитиву!!!
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    Jeck
    online
      Jeck, 15.01.2018 13:06
    +3
    Я так розумію після перемог Еліни і Марти в наступних матчах, далі вони зустрічаються між собою.
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    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 15.01.2018 13:22
    +8
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 09:39
    +5
    Народ, вы точно видели то же самое, что и я? Марта действительно вынесла в одну калитку 27-ю ракетку мира, или у меня глюки от недосыпания?
    27/13 соотношение виннерсов/невынужденных. 5 эйсов при трех двойных. Это топ-уровень. Просто фантастика.
    Свитолина-Йорович
    23/18 соответственно. и 2 эйса
    ну не круто Марта?
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    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 15.01.2018 13:25
    +1
    Jeck, 15.01.2018 13:06
    Я так розумію після перемог Еліни і Марти в наступних матчах, далі вони зустрічаються між собою.

    саме так
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 13:30
    +2
    Sergey Pyrlik, 15.01.2018 13:22
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 09:39
    +5
    Народ, вы точно видели то же самое, что и я? Марта действительно вынесла в одну калитку 27-ю ракетку мира, или у меня глюки от недосыпания?
    27/13 соотношение виннерсов/невынужденных. 5 эйсов при трех двойных. Это топ-уровень. Просто фантастика.
    Свитолина-Йорович
    23/18 соответственно. и 2 эйса
    ну не круто Марта?
    Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки
    Ссылка
    Sergey Pyrlik
    online
      Sergey Pyrlik, 15.01.2018 14:14
    +1
    Вадім Рубік, 15.01.2018 13:30


    Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки
    ну зрозуміло що з запасом
    ну ж факт є факт
    але давайте діждемося слідуючої гри
    і що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутам
    але нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 14:37
    0
    Sergey Pyrlik, 15.01.2018 14:14
    Вадім Рубік, 15.01.2018 13:30
    Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки

    ну зрозуміло що з запасомну ж факт є фактале давайте діждемося слідуючої гриі що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутамале нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 14:45
    +2
    Вадім Рубік, 15.01.2018 14:37
    Sergey Pyrlik, 15.01.2018 14:14
    Вадім Рубік, 15.01.2018 13:30 Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки ну зрозуміло що з запасомну ж факт є фактале давайте діждемося слідуючої гриі що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутамале нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
    В її віці то понятно,що перша подача не так часто попадає,за обдарованістю Марта ще сильніше за Еліну...знаючи з яким процентом Еліна зара може подавати,що в першому раунді ніколи вона невикладається це ще не на всі навіть сімдесят відсотків є ще куди добавляти
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    captain2009
    online
      captain2009, 15.01.2018 15:11
    +5
    Против Синяковой уже придется выкладываться. Эта подруга не такая простая. У нее в активе недавняя победа над Шараповой (пусть Мария уже и не так сильна, как раньше), да и Халеп с ней пришлось повозиться (3 сета в финальном матче). Проходить ее Элина должна, если у Свитолиной есть чемпионские амбиции, но думаю, что матч не будет простым, так что нужно собраться и включаться. Но это женский теннис, где возможно все.

    Держим кулаки за Элину. У нее все получится. Опыт есть, уже не первый год она в туре, характер есть, громкие победы есть. Все в ее руках. И да, на матч, таки, надо научиться подавать...
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    LAZIO
    LAZIO, 15.01.2018 15:13
    +1
    Боже!!! Яка вона красива і класна спортсменка.!!
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