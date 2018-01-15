Australian Open. Свитолина вышла во второй раунд

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг Australian Open. Стартовый матч в Мельбурне против 20-летней сербки Иваны Йорович украинка выиграла в двух сетах.
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:3, 6:2
В первой партии Свитолина не спешила накалять ситуацию на корте и выждала удачный момент, чтобы сделать брейк. И хотя игра украинки со стороны совсем не впечатлила, результат был достигнут.
Во втором сете игра пошла немного по-другому. Элина выиграла напряженную борьбу за очко во втором гейме, после чего практически решила долю поединка. Йорович еще немного поборолась под занавес поединка, но реальных шансов на камбек у нее не было.
Во втором круге Свитолина сыграет против Катерины Синяковой из Чехии (№59 WTA), которая в первом круге в трех сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари.
Источник — Sport.ua
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Понеділок розпочався добре
+5
Народ, вы точно видели то же самое, что и я? Марта действительно вынесла в одну калитку 27-ю ракетку мира, или у меня глюки от недосыпания?
27/13 соотношение виннерсов/невынужденных. 5 эйсов при трех двойных. Это топ-уровень. Просто фантастика.
Свитолина-Йорович
23/18 соответственно. и 2 эйса
ну не круто Марта?
саме так
+5
Народ, вы точно видели то же самое, что и я? Марта действительно вынесла в одну калитку 27-ю ракетку мира, или у меня глюки от недосыпания?
27/13 соотношение виннерсов/невынужденных. 5 эйсов при трех двойных. Это топ-уровень. Просто фантастика.
Свитолина-Йорович
23/18 соответственно. и 2 эйса
ну не круто Марта?
Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки
ну ж факт є факт
але давайте діждемося слідуючої гри
і що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутам
але нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки
ну зрозуміло що з запасомну ж факт є фактале давайте діждемося слідуючої гриі що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутамале нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
Вадім Рубік, 15.01.2018 13:30 Для пятнадцятирічної дівчинки це мега круто,порівняння з Еліною не цілком сумісні,бо Еля грала з запасов,попадання першоі подачі лише 52відсотки ну зрозуміло що з запасомну ж факт є фактале давайте діждемося слідуючої гриі що хотілося б сказати - мені наприклад дуже імпонує стиль гри Марти дуже агресивно, широко, по кутамале нажаль не завжди проходить перша подача в лінію
Держим кулаки за Элину. У нее все получится. Опыт есть, уже не первый год она в туре, характер есть, громкие победы есть. Все в ее руках. И да, на матч, таки, надо научиться подавать...
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