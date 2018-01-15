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Элина Свитолина – Ивана Йорович – 2:0. Как это было

Первая ракетка Украины стартовала с победы на Australian Open

  • 15.01.2018 11:00
  • 8157 просмотров
  • 37 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня, 15 января, в Мельбурне украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла стартовый поединок на Australian Open. Соперница украинки – 20-летняя Ивана Йорович из Сербии.

Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:3, 6:2

Источник — Sport.ua

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