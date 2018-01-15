Элина Свитолина – Ивана Йорович – 2:0. Как это было

Сегодня, 15 января, в Мельбурне украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла стартовый поединок на Australian Open. Соперница украинки – 20-летняя Ивана Йорович из Сербии.
Australian Open. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ивана Йорович (Сербия) – 6:3, 6:2
Источник — Sport.ua
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Синякова - соперник уже из другой лиги. Расслабиться не даст, против нее нужно играть активно. Проходить, конечно, нужно обязательно.
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