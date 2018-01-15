Australian Open. 15-летняя Костюк вышла во второй круг турнира

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Australian Open победила китаянку Шуай Пэн, 27-ю ракетку мира.
Для победы над соперницей Костюк хватило двух сетов, в которых она отдала сопернице всего четыре гейма: 6:2, 6:2. На корт Марта вышла с перевязанной лодыжкой и по ходу матча брала медицинский тайм-аут, чтобы ей укрепили повязку.
Марта — самая молодая участница основной сетки Australian Open в этом году. Для нее это дебютное выступление на турнире.
Во втором круге Костюк сыграет против австралийки Оливии Роговской, которая в первом круге обыграла австралийку Джейми Фурлис.
Фото Getty Images
Источник — Sport.ua
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Да завязывай ты ныть.. затрах...ли своим лаем в сторону Матусевича. Что он не так сказал? Что Марта не фаворит в этих матчах? Так что не так? Или она фаворит в рубке с 30-летними тетками? Если вы такой эксперт, что шарите и все видеть, так загружайте квартиру на кофф около 3-4 на каждый матч Марты,уже бы олигархом стали.
По двум дерьмометателям, неспособным просто порадоваться замечательному успеху Марты, чтобы кого-нибудь не полить говном, уже прошелся банхаммер. Свидетелей много, я терпел очень долго.Спасибо за поддержку.
ну а если быть объективным то эта сказка скоро закончится !!
Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!
А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!
Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
Не маєш бажання поритись, чи було таке, щоб в такому віці не кваліфаєр навіть, бо Марта отримала вілд кард, пройшовши всі три раунди кваліфікації, обіграла сіяну і ще й з таким рахунком? Може, це рекорд? Ну і по рейтингу вперше.
Не маєш бажання поритись, чи було таке, щоб в такому віці не кваліфаєр навіть, бо Марта отримала вілд кард, пройшовши всі три раунди кваліфікації, обіграла сіяну і ще й з таким рахунком? Може, це рекорд? Ну і по рейтингу вперше.
То вже давно без мене порахували: http://tennis.sport.ua/news/368442
Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!
Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
yomayo17, 15.01.2018 17:31 Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!! Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
Ну посмотрел коммент есть мнение что для увеличения и пропаганды тенниса нужно хоть иногда на нашем тв делать трансляции тем более есть на кого посмотреть!!!!
Ти не дочитав?
Тут є розуміння, що треба буде писати позапланову велику статтю, присвячену Марті, але хто б дав розуміння, де знайти хоча б половину доби на це.
Ти не дочитав?
Це щодо рахунку та номеру посіву переможеної? То занадто багато критеріїв, при бажанні ледь не на кожну перемогу дуже юної дівчини у дорослому тенісі можна спробувати натягнути якийсь рекорд. Це більше для зовсім затятих фанів статистики, ще до того з купою вільного часу. Тут є розуміння, що треба буде писати позапланову велику статтю, присвячену Марті, але хто б дав розуміння, де знайти хоча б половину доби на це.
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