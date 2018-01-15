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Australian Open. 15-летняя Костюк вышла во второй круг турнира

Юная украинская теннисистка разгромила китаянку Шуай Пэн

  • 15.01.2018 09:38
  • 13306 просмотров
  • 55 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в первом раунде Australian Open победила китаянку Шуай Пэн, 27-ю ракетку мира.

Для победы над соперницей Костюк хватило двух сетов, в которых она отдала сопернице всего четыре гейма: 6:2, 6:2. На корт Марта вышла с перевязанной лодыжкой и по ходу матча брала медицинский тайм-аут, чтобы ей укрепили повязку.

Марта — самая молодая участница основной сетки Australian Open в этом году. Для нее это дебютное выступление на турнире.

Во втором круге Костюк сыграет против австралийки Оливии Роговской, которая в первом круге обыграла австралийку Джейми Фурлис.

Фото Getty Images

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 17:31
    +3
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 10:15
    Sima35, 15.01.2018 10:11
    Да завязывай ты ныть.. затрах...ли своим лаем в сторону Матусевича. Что он не так сказал? Что Марта не фаворит в этих матчах? Так что не так? Или она фаворит в рубке с 30-летними тетками? Если вы такой эксперт, что шарите и все видеть, так загружайте квартиру на кофф около 3-4 на каждый матч Марты,уже бы олигархом стали.

    По двум дерьмометателям, неспособным просто порадоваться замечательному успеху Марты, чтобы кого-нибудь не полить говном, уже прошелся банхаммер. Свидетелей много, я терпел очень долго.Спасибо за поддержку.
    Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:38
    +1
    iravvik1983, 15.01.2018 16:35

    ну а если быть объективным то эта сказка скоро закончится !!
    Конечно, закончится, на то она и сказка, чтобы не длиться долго. Но сегодня нас накрыло ее волшебством, и это по-настоящему здорово!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:46
    +2
    yomayo17, 15.01.2018 17:31

    Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!
    Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє.
    А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 17:53
    -1
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:46
    yomayo17, 15.01.2018 17:31
    Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!

    Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
    А я не писав, що ЛИШЕ твоя заслуга. Але вона велика! ... Не маєш бажання поритись, чи було таке, щоб в такому віці не кваліфаєр навіть, бо Марта отримала вілд кард, пройшовши всі три раунди кваліфікації, обіграла сіяну і ще й з таким рахунком? Може, це рекорд? Ну і по рейтингу вперше.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:57
    0
    yomayo17, 15.01.2018 17:53

    Не маєш бажання поритись, чи було таке, щоб в такому віці не кваліфаєр навіть, бо Марта отримала вілд кард, пройшовши всі три раунди кваліфікації, обіграла сіяну і ще й з таким рахунком? Може, це рекорд? Ну і по рейтингу вперше.
    То вже давно без мене порахували: http://tennis.sport.ua/news/368442
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 17:59
    -1
    Стас, якби Марта програла, вони б не писали. Вони б займались своєю справою - мєтанієм.
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    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 18:01
    -1
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:57
    yomayo17, 15.01.2018 17:53
    Не маєш бажання поритись, чи було таке, щоб в такому віці не кваліфаєр навіть, бо Марта отримала вілд кард, пройшовши всі три раунди кваліфікації, обіграла сіяну і ще й з таким рахунком? Може, це рекорд? Ну і по рейтингу вперше.

    То вже давно без мене порахували: http://tennis.sport.ua/news/368442
    Ти не дочитав?
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 18:02
    0
    iravvik1983, 15.01.2018 16:28
    Матусевич вы и дальше не оставляйте никаких шансов Марте глядишь и до финала доберется!!!
    Він просто намагається бути об'єктивним і все правильно робить,на наступрий раунд в мене стриманий оптимізм,практично по всім українкам і Долгополову,Ебдена може пройти хоч виліт Ізнера для мене очікувавсь
    Ссылка
    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 15.01.2018 18:05
    +1
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:46
    yomayo17, 15.01.2018 17:31
    Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!!

    Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.
    Ну посмотрел коммент есть мнение что для увеличения и пропаганды тенниса нужно хоть иногда на нашем тв делать трансляции тем более есть на кого посмотреть!!!!
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 18:08
    0
    iravvik1983, 15.01.2018 18:05
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 17:46
    yomayo17, 15.01.2018 17:31 Привіт, Стас! Розумієш,- це ж менталітет такий. На жаль... Програй Марта 0-6 0-6, тобі би писали тут, що ти розумієшся, як ніхто. Перемогла - ну що, Матусевич, га?- з оскалом! Але, чомусь, після того, як ти взявся тут за коменти і (слава Богу!!!) почав писати блог, скоро у нас вболівальників тенісу буде в рази більше, ніж до цього! Твою заслугу в цьому я не перебільшую, чесно! Правильно зробив, що трохи їм роти, цим гімнометам, закрив! Емоції - не завжди лишнє. Продовжуй свою справу! П.С. Матч дивився, і мені тепер пох, в котрій годині. Адреналіну,- як в однойменному фільмі!!! Привіт і тобі, друже! Нє, ти трохи не правий щодо гівнометів. Якщо б у Марти сьогодні нічого не вийшло, вони б писали, що то я наврочив, вболівальники погано вірили в успіх і т.п. Ну то є люди такі, нічого не поробиш. Я на це не дуже зважаю. Комусь кидатися лайном, комусь робити своє. А різке збільшення тенісної аудиторії тут - в першу чергу заслуга, звісно, Еліни. За цей тиждень серйозний внесок в популяризацію тенісу в Україні вдалося вже внести й Марті. Я - то вже таке, хоч кожному Холмсу і потрібен свій Ватсон.

    Ну посмотрел коммент есть мнение что для увеличения и пропаганды тенниса нужно хоть иногда на нашем тв делать трансляции тем более есть на кого посмотреть!!!!
    Вибачте, але в цьому випадку є гарна фраза: Баба Яга проти! А як до неї достукатись?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 18:11
    +1
    yomayo17, 15.01.2018 18:01

    Ти не дочитав?
    Це щодо рахунку та номеру посіву переможеної? То занадто багато критеріїв, при бажанні ледь не на кожну перемогу дуже юної дівчини у дорослому тенісі можна спробувати натягнути якийсь рекорд. Це більше для зовсім затятих фанів статистики, ще до того з купою вільного часу.
    Тут є розуміння, що треба буде писати позапланову велику статтю, присвячену Марті, але хто б дав розуміння, де знайти хоча б половину доби на це.
    Ссылка
    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 15.01.2018 18:12
    +1
    Хотелось бы ради справедливости отметить что Шуай Пенг брала медицинскую паузу, что впрочем не отменяет заслуг юной украинки и того что везет тем кто прилагает усилия для этого. Хочется верить что и 2-й круг как минимум будет пройден, а дальше пусть победит сильнейшая...Для 15 лет это в любом случае уже огромный успех-пройти 1-ый круг Шлема.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 18:26
    0
    Ще одне,приємно здивований ще тим,що на матч Марти трибуни були практично заповнені і як сильно її підтримували,враження складалось,що австралійка грала
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 15.01.2018 18:32
    +1
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 18:11
    yomayo17, 15.01.2018 18:01
    Ти не дочитав?

    Це щодо рахунку та номеру посіву переможеної? То занадто багато критеріїв, при бажанні ледь не на кожну перемогу дуже юної дівчини у дорослому тенісі можна спробувати натягнути якийсь рекорд. Це більше для зовсім затятих фанів статистики, ще до того з купою вільного часу. Тут є розуміння, що треба буде писати позапланову велику статтю, присвячену Марті, але хто б дав розуміння, де знайти хоча б половину доби на це.
    Тоді я тебе розумію. Так, час коштує нашого життя, а життя коштує часу. А сайт платити не хоче за це! Стас, вдачі, побільше гарних, цікавих блогів. І менше спи, на пенсії виспишся! ... А тим, хто тут мінусує направо і наліво - якби не ви, то теж було б нецікаво! Головне, що нам разом є за кого вболівати!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 18:34
    -1
    Вадім Рубік, 15.01.2018 18:26
    Ще одне,приємно здивований ще тим,що на матч Марти трибуни були практично заповнені і як сильно її підтримували,враження складалось,що австралійка грала
    Тут нема чому дивуватись, минулого року Марта завоювала прихильність багатьох австралійських фанів. Та й взагалі, вона в світі зараз досить популярна завдяки рівню гри в такому віці..
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