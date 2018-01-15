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Australian Open. Бондаренко пробилась во второй раунд

Украинская теннисистка обыграла швейцарку Викторию Голубич

  • 15.01.2018 09:25
  • 2844 просмотров
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд престижного турнира Australian Open.

В матче первого круга Бондаренко обыграла швейцарку Викторию Голубич. Для победы украинке хватило трех сетов: 7:6 (3), 4:6, 6:2.

Во втором раунде соревнований Бондаренко ждет матч с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в первом круге победила украинку Катерину Козлову.

Источник — Sport.ua

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