Australian Open. Бондаренко пробилась во второй раунд

На сегодняшний день, Бьорндален уже в таком возрасте, что победить может только на опыте, при усл...

Начнем с того, что я никого не оскорблял, и прошу Вас не тыкать, не нужно портить впечатление об ...

_________________ Чому ж тоді у нас не зрозуміли Фоменка з Толіком?

как говорится:"Но время не унять и не сдержать.Придут честолюбивые дублёры,Дай Бог им лучше ...

Конечно важнее!!! в спорте важен именно СПОРТИВНЫЙ принцип! Это только у нас в сборной может игра...

Вот по-этому, что за невыполнение норматива, его не взяли на Олимпиаду, норвежцы и добиваюся успе...