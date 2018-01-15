Australian Open. Бондаренко пробилась во второй раунд

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд престижного турнира Australian Open.
В матче первого круга Бондаренко обыграла швейцарку Викторию Голубич. Для победы украинке хватило трех сетов: 7:6 (3), 4:6, 6:2.
Во втором раунде соревнований Бондаренко ждет матч с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая в первом круге победила украинку Катерину Козлову.
Источник — Sport.ua
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