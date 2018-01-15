Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Australian Open. Козлова проиграла Павлюченковой

Украинская теннисистка не удержала преимущество в поединке против россиянки

  • 15.01.2018 08:08
  • 2086 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в первом круге Australian Open.

Поединок длился три сета: 6/3, 4/6, 3/6. В решающей партии Козлова вела 3/0, но не сумела сохранить свое преимущество.

Во втором круге турнира Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей матча Катерина Бондаренко (Украина) / Виктория Голубич (Швейцария).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Александр Сурков
      Александр Сурков, 15.01.2018 08:31
    +4
    Козлова в своем репертуаре, первый сет идеальный, второй сет -равная игра, а концовку отдала без борьбы. И третий сет с 3:0 отдать шесть геймов подряд, просто нет слов, а счастье было так близко.
    Ссылка
    Vecnik
    online
      Vecnik, 15.01.2018 08:57
    0
    Где трансляция Костюк ???
    Ссылка
    blade2017
    online
      blade2017, 15.01.2018 09:21
    0
    http://cdn.livetvcdn.net/webplayer.php?t=ifr&c=851961&lang=ru&e
    id=614590&lid=851961&ci=226&si=4
    Бедная китаянка.)
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 15.01.2018 10:05
    -1
    Третий сет это было просто отвратительно, бездарный слив никакущей павлюченковой
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.