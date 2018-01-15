Australian Open. Козлова проиграла Павлюченковой

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой в первом круге Australian Open.
Поединок длился три сета: 6/3, 4/6, 3/6. В решающей партии Козлова вела 3/0, но не сумела сохранить свое преимущество.
Во втором круге турнира Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей матча Катерина Бондаренко (Украина) / Виктория Голубич (Швейцария).
Источник — Sport.ua
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Бедная китаянка.)
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