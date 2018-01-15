Australian Open. Долгополов стартовал с победы

Украинский теннисист Александр Долгополов с победы стартовал на Australian Open.
В поединке первого круга Долгополов в трех сетах победил австрийца Андреаса Хайдер-Маурера: 7:6(3), 6:3, 6:4. Поединок длился чуть более двух часов.
Во втором раунде Долгополов сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом (ATP 78), который победил американца Джона Иснера.
Источник — Sport.ua
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