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Australian Open. Долгополов стартовал с победы

Украинский теннисист одолел Андреаса Хайдер-Маурера

  • 15.01.2018 07:36
  • 3046 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов

Украинский теннисист Александр Долгополов с победы стартовал на Australian Open.

В поединке первого круга Долгополов в трех сетах победил австрийца Андреаса Хайдер-Маурера: 7:6(3), 6:3, 6:4. Поединок длился чуть более двух часов.

Во втором раунде Долгополов сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом (ATP 78), который победил американца Джона Иснера.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ksvpat
    online
    ksvpat, 15.01.2018 08:41
    -1
    а можна стартувати з поразки? так то відразу і фініш
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    SandroKing
    online
      SandroKing, 15.01.2018 09:16
    +7
    Долгий единственный из мужиков кто остался из наших (не на турнире, а вообще в теннисе). Самое печальное что на горизонте никого не видно из молодых. Для подготовки тенниссиста для ТОП-100 нужны огромные средства. Долгий сам этот путь прошел, но и получил сполна. Удачи, Саня, в будущих матчах.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 09:46
    -3
    С таким слабым соперником и так отвратно играть! Хорошо, хоть домучил-таки в трех сетах. Если не включит хоть наполовину свой талант, с Эбденом делать нечего.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 15.01.2018 12:48
    +2
    Сашка красава!
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