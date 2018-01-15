Australian Open. Свитолина сыграет с Йорович

Американки решили устроить флеш-моб? Уже семеро из них завершили свои матчи первого круга - и...

нас 42 мільони плюс "діяспора" ,-)

Патріотичні громадяни стільки ставлять, що аж в Європі кеф падає?))

китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотич...

Тем временем, кэф на Марту продолжает падать. Кто-то что-то знает о состоянии китаянки или наша з...

Ну неужели домучил? Это кошмар какой-то, а не теннис. Большое везение, что соперник был настолько...

Родив з четвертого сетболу,думаю додавить

Фух. Дожал второй сет.