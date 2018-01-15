Australian Open. Свитолина сыграет с Йорович

Стало известно расписание первого дня соревнований на Australian Open, соревнования стартуют в понедельник, 15 января. На корт выйдут пять представителей Украины.
Корт номер 3. 4-й запуск
Элина Свитолина (Украина) — Ивана Йорович (Сербия)
Корт номер 7. 3-й запуск
Марта Костюк (Украина) — Шуай Пен (Китай)
Корт номер 8. 2-й запуск
Катерина Козлова (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Корт номер 12. 3-й запуск
Катерина Бондаренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария)
Корт номер 19. 1-й запуск
Александр Долгополов (Украина) — Андреас Хайдер-Мауэр
Источник — Теннисный Портал Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-khaydyer-mauryer-a-smotret-online.html
китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами )))
а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни
китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами ))) а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни
китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами ))) а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни
Патріотичні громадяни стільки ставлять, що аж в Європі кеф падає?))
нас 42 мільони плюс "діяспора" ,-)
Уже семеро из них завершили свои матчи первого круга - и все семеро проиграли!
В том числе трое из четырёх полуфиналисток последнего US Open'а.
Ну и Иснер тоже поддержал инициативу
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.