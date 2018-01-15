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Australian Open. Свитолина сыграет с Йорович

Расписание первого игрового дня турнира для украинских теннисистов

  • 15.01.2018 01:19
  • 1176 просмотров
  • 37 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Стало известно расписание первого дня соревнований на Australian Open, соревнования стартуют в понедельник, 15 января.  На корт выйдут пять представителей Украины.

Корт номер 3. 4-й запуск

Элина Свитолина (Украина) — Ивана Йорович (Сербия)

Корт номер 7. 3-й запуск

Марта Костюк (Украина) — Шуай Пен (Китай)

Корт номер 8. 2-й запуск

Катерина Козлова (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

Корт номер 12. 3-й запуск

Катерина Бондаренко (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария)

Корт номер 19. 1-й запуск

Александр Долгополов (Украина) — Андреас Хайдер-Мауэр

Источник — Теннисный Портал Украины

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 02:46
    0
    Вже дві баранки є між іншим
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 03:00
    0
    Є сет все ж таки
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:00
    0
    Вымучил-таки Долго первый сет на тай-брейке. Это ж надо было решить, что уже всё после счета 4:1! Все шансы имел потерять сет.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:18
    0
    И при счете 1:2 во втором сете снова внезапно решил включиться. Всегда тяжко смотреть матчи Долго. Постоянно понятия не имеешь, что он учудит в следующую секунду.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 03:18
    0
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:00
    Вымучил-таки Долго первый сет на тай-брейке. Это ж надо было решить, что уже всё после счета 4:1! Все шансы имел потерять сет.
    І брейканув в другомі сеті
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:22
    0
    Выиграл два гейма под ноль и... тут же выключился. Какой жах!
    Ссылка
    amiko63
    online
      amiko63, 15.01.2018 03:25
    0
    дайте пож ссылку на Долго
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:25
    +1
    http://smotrisport.tv/event/tennis/ATP-Avstralian-opyen/284637-dolgopolov-a
    -khaydyer-mauryer-a-smotret-online.html
    Ссылка
    amiko63
    online
      amiko63, 15.01.2018 03:32
    +1
    Стас спасибо
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 03:37
    0
    Фух. Дожал второй сет.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 15.01.2018 03:38
    0
    Родив з четвертого сетболу,думаю додавить
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 04:18
    0
    Ну неужели домучил? Это кошмар какой-то, а не теннис. Большое везение, что соперник был настолько низкого уровня. С такой игрой не пройти ни Изнера, ни Эбдена, надо включать голову и начинать использовать свой талант хотя бы наполовину.
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 04:21
    0
    Тем временем, кэф на Марту продолжает падать. Кто-то что-то знает о состоянии китаянки или наша звездочка так поразила народ своей игрой?
    Ссылка
    rumata_k
    online
      rumata_k, 15.01.2018 04:29
    +1
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 04:21
    Тем временем, кэф на Марту продолжает падать. Кто-то что-то знает о состоянии китаянки или наша звездочка так поразила народ своей игрой?

    китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами )))
    а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.01.2018 04:33
    0
    rumata_k, 15.01.2018 04:29

    китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами ))) а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни
    Патріотичні громадяни стільки ставлять, що аж в Європі кеф падає?))
    Ссылка
    rumata_k
    online
      rumata_k, 15.01.2018 04:34
    0
    Станислав Матусевич, 15.01.2018 04:33
    rumata_k, 15.01.2018 04:29
    китаянка ніби як взагалі офіціалок ще не грала в цьому сезоні, плюс купа ствок на Марту патріотичними громадянами ))) а тим часом, Слоан Стівенс на вихід. хоч вона и в паршивій формі, але не хотілося її для Еліни

    Патріотичні громадяни стільки ставлять, що аж в Європі кеф падає?))

    нас 42 мільони плюс "діяспора" ,-)
    Ссылка
    TimurKhAI
      TimurKhAI, 15.01.2018 06:50
    0
    Американки решили устроить флеш-моб?
    Уже семеро из них завершили свои матчи первого круга - и все семеро проиграли!
    В том числе трое из четырёх полуфиналисток последнего US Open'а.

    Ну и Иснер тоже поддержал инициативу
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