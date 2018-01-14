Чего ожидать от Australian Open-2018

Как всегда, после новогодних праздников теннисистов, а также болельщиков ожидает первый турнир Большого Шлема – Открытый чемпионат Австралии. И также традиционно, после полутора-двухмесячной паузы у спортсменов есть лишь две недели на восстановление кондиций и вхождение в игровой ритм. В такой ситуации возможны большие неожиданности (одна из них, крайне приятная для украинских любителей тенниса, уже произошла, о ней ниже), и трудно делать серьезные прогнозы на турнир. Ограничусь поэтому общим анализом предстартовых раскладов.

Мужской одиночный разряд

Радует, что прошлый сезон, один из самых слабых в 21-м веке с точки зрения уровня игры, уже в прошлом. Лидеры мирового тенниса постепенно начинают выбираться из лавины серьезных травм. Так, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Стэн Вавринка и Милош Раонич готовы стартовать в Мельбурне. Энди Маррей и Кеи Нишикори продолжают восстановление и сыграть не смогут.

Конечно, в связи с проблемами конкурентов, главным фаворитом турнира является его действующий победитель Роджер Федерер. При подготовке к соревнованию швейцарец вместе с Белиндой Бенчич принял участие в традиционном коммерческом кубке Хопмана. Все свои четыре матча Роджер выиграл, в том числе у Александра Зверева. Пожалуй, у него есть все основания быть довольным своей подготовкой. И турнирная сетка Федереру, в общем, благоволит. В четвертом круге Куэрри/Раонич, хотя для канадца выход в четвертый раунд можно будет назвать успехом, настолько в плохой форме он после травмы. Только в четвертьфинале у швейцарца могут ожидаться серьезные проблемы в виде Гоффена или Дель Потро.

Роджер Федерер. Getty Images

А вот Рафе радоваться перед Australian Open особо нечему. Травма колена заставила сняться его с Итогового турнира в Лондоне, и привела к тому, что впервые в карьере Надаль будет играть в Мельбурне, не проведя перед этим ни единой официальной встречи. Выставочные матчи не добавляют оптимизма: Бердыху и Гаске Рафа проиграл. В предстартовом интервью испанец заявил, что, несмотря на это, готов довольно неплохо, однако посмотрим на реальные возможности прошлогоднего финалиста. Сетка у Рафы довольно диетическая: в четвертом круге Изнер/Шварцман, в 1/4 – уже посерьезнее: Чилич/Карреньо-Буста.

Новак Джокович давненько не начинал сезон с 14-го номера посева. И сыграл он за две недели только один выставочный матч, снявшись с турниров в Абу-Даби и Дохе. Доминик Тим был обыгран легко, но насколько локоть Джокера готов к двухнедельным баталиям? Новаку со жребием повезло поменьше, предложив уже во втором круге в соперники некстати несеяного Гаэля Монфиса. Да и Янг в первом раунде не выглядит мальчиком для битья. А в четвертом круге, если не случится неожиданностей, вообще ожидается серьезная заруба с кем-либо из братьев Зверевых. Сам Джокович говорит, что его готовность отнюдь не стопроцентная, но состояние постепенно улучшается и играть он готов.

Стэн Вавринка возвращается в большой теннис после двух месяцев на костылях. Мне кажется, что он сейчас в худшем состоянии из всех залечивших травмы, и до четвертьфинала с Джоковичем не доживет. Если не Баутиста-Агут в третьем круге, то Доминик Тим в четвертом, вероятно, отправят швейцарца домой.

Отдельно упомяну еще Александра Зверева. Тем более, что у него интересная сетка с возможностью встретиться с братом Мишей в третьем круге и, как уже упоминалось, с Новаком в четвертом. Будет хорошая проверка на топовость для молодого немца.

О ком еще следует вспомнить? Вечно перспективные Димитров и Кирьос. Болгарин сенсационно выиграл прошлогодний Итоговый турнир в Лондоне, ему необходимо подтверждать неслучайность своего нахождения на третьей строчке рейтинга, да и защищать очки за прошлогодний австралийский полуфинал тоже нужно. Кирьос играет дома, выиграв первый турнир сезона в Брисбене, в полуфинале победив все того же Димитрова. Думаю, в четвертом круге им будет, что сказать друг другу.

Давид Гоффен и Хуан-Мартин Дель Потро. Их предполагаемая встреча также намечена на четвертый круг, после чего – большой привет от Федерера. С Гоффеном у него совсем недавние счеты.

Пожалуй, еще стоит сказать о молодой, но настырной российской молодежи. Рублев, Хачанов и Медведев. Первый, самый молодой, считается наиболее перспективным из них, а третий выиграл накануне турнир в Сиднее в самом молодом финале десятилетия у местного вчерашнего юниора де Минора. Не удивлюсь, если кто-то из троицы выдаст громкую сенсацию.

Наши

Александр Долгополов. Getty Images

Точнее, наш. Александр Долгополов. Ведь играющий все хуже Сергей Стаховский проиграл еще в первом круге квалификации немцу Бахингеру, а Илья Марченко до сих пор не может восстановиться от полосы травм прошлого сезона. Итак, Александру откровенно повезло со жребием первого круга. Андреаса Хайдера-Маурера он должен обыгрывать в любом состоянии с закрытыми глазами. Вот дальше сложнее. Джон Изнер не выглядит непроходимым барьером, но для победы нужно показывать отличный теннис. Не секрет, что Долгополов частенько проигрывает высоким мощным «подаванам». Потому что с ними много брейков не сделаешь, а стабильностью на своей подаче Саша не отличается. А вот если бы пройти американца, то в третьем круге ориентировочно Шварцман, которого полторы недели назад Долгополов уже обыгрывал. В четвертом – уже Рафа, но так далеко заглядывать особого смысла не имеет.

Женский одиночный разряд

У женщин на арене все те же, что в конце прошлого года. Так и не удалось полностью подготовиться к Австралии после рождения ребенка Серене Вильямс, поэтому защищать титул она не сможет. Виктория Азаренка (специально пишу на беларуский манер, равно как и фамилии Саснович и Сабаленка) все еще решает проблемы с бывшим мужем относительно сына в американских судах. Поэтому с фаворитками дело обстоит достаточно просто. Первые шесть человек рейтинга плюс несколько вкраплений за пределами топ-10. Сейчас вкратце о каждой, кроме одной теннисистки, о которой отдельно чуть ниже.

Симона Халеп впервые приезжает в Мельбурн в статусе первой ракетки мира. Второй раз подряд она делает это после победы на турнире в китайском Шэньчжене. Жребий был не слишком благосклонен к лидеру рейтинга. Уже в третьем круге весьма вероятна ее встреча с Петрой Квитовой, которая, хоть и испытывала в первые две недели года проблемы со здоровьем, вполне способна хорошенько погонять Симону по корту. В случае победы над чешкой в следующем матче румынку может ждать весьма кусачий местный талант Эшли Барти. Ну а в четвертьфинале – еще один ужас для игрока защитного плана – Каролина Плишкова.

Cимона Халеп. Getty Images

У Каролин Возняцки жребий значительно проще. Если вдруг не начнет все попадать в первом круге румынка Бузарнеску, то до 1/4 проиграть особенно некому. Вот там уже кто-то из троицы Цибулкова/Остапенко/Вандевей может попортить нервы.

Гарбинья Мугуруса может чувствовать себя спокойно только до третьего круга. Там, скорее всего, придется играть против Радваньской, постепенно восстанавливающей свои позапрошлогодние кондиции. Если полячку удастся победить, то в следующем матче нас будет ждать настоящее зрелище. Большой вопрос, с кем придется играть Гарбинье – с Кербер или Шараповой (гусары, молчать!) – в любом случае встреча должна выйти яркой. Мугуруса перед Мельбурном успела принять участие в двух турнирах, и в обоих снималась из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, мне кажется, что это были больше страховочные меры, и травмы не должны помешать испанке в ближайшие две недели.

Присутствие Венус Вильямс в этом списке на данный момент выглядит больше данью ее выдающейся карьере. Тем не менее, она является прошлогодней финалисткой Australian Open, и все мы знаем, как американка способна выстреливать на главных турнирах сезона. Итак, Венус придется тяжело уже в первом круге, поскольку Белинда Бенчич, выигравшая кубок Хопмана в паре с Федерером, выглядит отлично подготовившейся к турниру. Если Вильямс справится с ней и парой прочих препятствий типа Макаровой, то в четвертом круге Юлия Гергес будет иметь серьезные шансы ее остановить. С лета прошлого года немка, находящаяся в середине карьерного пути, вдруг сделала мощный скачок в качестве своей атакующей игры, и Мельбурн имеет шансы стать трамплином для Юлии в самую элиту женского тенниса.

Наконец, Каролина Плишкова. Такое ощущение, что чешка пока в Австралии чувствует себя немного не в своей тарелке. Однако, во-первых, это может быть ложным чувством, а во-вторых, даже в таком состоянии она весьма опасна. Плишкова должна спокойно доходить до четвертого круга, где ей может встретиться Йоханна Конта, набравшая неплохую форму, но до сих пор порой чувствующая отголоски осенней травмы. Ну а дальше – уже анонсировавшийся четвертьфинал с Халеп.

Кого из не входящих в рейтинговую элиту теннисисток нужно еще вспомнить? О Гергес уже сказано. Первой на ум приходит Ангелик Кербер, человек, умудрившийся с первой позиции по итогам 2016-го года рухнуть в третий десяток в прошлом сезоне. Сейчас немка, похоже, близка к былым кондициям, и выигранный Премьер в Сиднее - тому подтверждение. Но через тернии 21-го номера посева к звездам пробиться будет архисложно. Третий-четвертый круги – это, соответственно, Шарапова и Мугуруса.

Марию Шарапову я уже упомянул дважды, повторяться не буду. Пожалуй, последней претенденткой, пусть и не на победу, а просто на успешное выступление, назову быстро прогрессирующую бельгийку Элизу Мертенс. У нее, правда, очень сложная сетка: во втором круге – Гаврилова, а в третьем – Гергес, но хотелось бы, чтоб Элизе удалось удивить немку.

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Впервые за 10 лет на турнире Большого Шлема в женской одиночке будет представлено сразу пять наших теннисисток. Одна из них уже успела стать автором громкой сенсации и серьезного рекорда. Марта Костюк, конечно. Она стала самым юным игроком в истории Australian Open, успешно преодолевшим квалификацию (15 лет и 6 месяцев). Причем этот рекорд она отобрала не у кого-нибудь, а у самого Ллейтона Хьюитта! В первом круге основной сетки противостоять Марте будет старшая ее более, чем в два раза китаянка Шуай Пэн, посеянная под номером 25. За один матч наша юная теннисистка может получить больше опыта, чем за всю предыдущую карьеру. А там – чем черт не шутит? Ведь Пэн не сыграла в новом году ни одного официального матча. Конечно, она очень опытна и стабильна в игре, и вполне способна выиграть, ничего особенного не делая на корте, лишь собирая ошибки Марты. Но разбомбить из пушки нахальную юниорку китаянка не сможет за неимением подобной опции в своем арсенале. Поэтому Марте для победы нужно показать лучший атакующий теннис в своей жизни. Причем даже лучшего тенниса может не хватить. Уверен, многие наши болельщики дождутся раннего утра, чтобы посмотреть эту историческую встречу.

Марта Костюк. Getty Images

Продолжим о наших. Кате Бондаренко выпало играть с квалифаершей Викторией Голубич. Не самый лучший вариант из прошедших квалификацию, но сейчас проиграть Катя способна вообще кому угодно. В целом, соперницы все же примерно равны. Победитель этой встречи во втором круге встретится с победительницей матча Катерина Козлова – Анастасия Павлюченкова. Россиянка сейчас далеко не в лучших кондициях, однако Катя вообще не играла подготовительных игр в Австралии, и вряд ли способна выиграть даже у такой 15-й сеяной.

От Леси Цуренко никогда не знаешь, чего ожидать. Отличные матчи чередуются с необъяснимыми провалами или проблемами со здоровьем. У Натальи Вихлянцевой Леся, по-хорошему, должна выигрывать. Но дальше перспективы крайне туманны. Во втором круге Радваньска, и даже в случае победы над ней – здравствуй, Мугуруса. В общем, жребий откровенно паршивый.

Под занавес статьи, как все, конечно, поняли, речь пойдет об Элине Свитолиной. Лидер украинского тенниса плодотворно провела первую неделю нового года, победив на Премьере в Брисбене. Проходные соперницы, включая неожиданную финалистку Саснович, были обыграны достаточно легко. С оппонентками из теннисной элиты пришлось повозиться. Однако порадовали два момента. Свитолина смогла победить хорошо игравшую Конту, чисто физически не выдержавшую противостояния в третьем сете. И второй раз подряд была повержена очень неудобная по стилю Каролина Плишкова. Хоть чешка и не показала своей лучшей игры, но выиграть у нее всегда непросто.

Элина Свитолина. Getty Images

Можно сказать, что жребий в Мельбурне для Свитолиной вышел неплохим. С квалифаершей Йорович в первом круге нужно спокойно справляться. Определенные проблемы могут возникнуть с очередной чешкой Синяковой во втором раунде. Тем не менее, топовая теннисистка должна их успешно решать. Далее Элину, вероятно, ждет матч с победительницей пары Пэн-Костюк. Вполне проходимо. Четвертый круг. Стивенс/Касаткина. Обе сейчас не в лучшей форме, но тут уже совсем нельзя расслабляться. И четвертьфинал с Гергес/Венус. Именно Гергес Элина дважды подряд уступила в успешном для себя прошлом сезоне. Тут, конечно, хотелось бы альтернативных вариантов с Гавриловой/Мертенс, но до всего этого еще следует дожить. Напомню, что Свитолина ни разу не доходила на Australian Open дальше третьего круга. Уверен, будь у Элины опыт решающих стадий турниров Большого Шлема, она была бы главным фаворитом у букмекеров с серьезным отрывом. А так остается лишь надеяться, что ей удастся справиться с давлением ответственности за результат. Ведь победа в Мельбурне при условии невыхода в финал Халеп принесет первую строчку в рейтинге. Смотрим и болеем, шоу начинается уже сегодня ночью!