Юрий Сапронов – об украинском теннисе

Его опыт теннисных турниров исчисляется десятилетиями! Он побывал на всех континентах! Неоднократно на всех турнирах Большого Шлема! Он всегда поддерживал своих игроков!
И даже папа Елены Докич мог лишь шипеть на него! Многолетний спонсор женской сборной Украины и Элины Свитолиной, человек с теннисом в сердце – Юрий Сапронов – в цикле видеоблогов «Теннис с ЮА».
Источник — Sport.ua
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