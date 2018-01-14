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Марта КОСТЮК: «Перед матчболами по коже побежали мурашки»

15-летняя украинка – о выходе в основную сетку Australian Open

  • 14.01.2018 12:19
  • 1866 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями от выхода в основную сетку взрослого Australian Open. Напомним, 15-летняя украинка в финале квалификации обыграла тринадцатую сеяную Барбору Крейчикову из Чехии: 6:2, 5:7, 6:0.

«После второго сета я села, немного успокоилась. После того, как соперница вызвала доктора, я пошла в туалет, там себя очень отругала. Я решила успокоиться и сказала себе, что это обычный матч и он ничего не решает в моей жизни. Вот я проиграла сет и моя жизнь не изменилась.

Я сказала себе спокойно играть, ничего страшного ведь не случилось. В принципе во втором сете у меня шансов не было, я ни разу не вела в счёте, поэтому я не сильно расстроилась. А вот на матчболах я ничего особенного не думала, были обычные мысли. Перед ними по коже прям мурашки побежали», – сказал Костюк.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 14.01.2018 12:27
    +5
    МАРТА, БРАВО !!!
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    blade2017
    online
      blade2017, 14.01.2018 12:27
    +6
    У твоих соперниц мурашки тоже бегают. Как только представят, что вот-вот вылетят от пятнадцатилетней девчонки...)
    Но мурашки никогда не закончатся. Иначе карьеру можно заканчивать.
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 14.01.2018 12:44
    +2
    Тьфу тьфу тьфу! Чтобы мурашки со временем заменились на уверенность в матчболах финалов всех турниров!!!
    Бажаю поразок всім твоїм суперницям!
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    volansdraco
      volansdraco, 14.01.2018 15:24
    0
    Молодець!
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    perspektivny5
      perspektivny5, 14.01.2018 16:12
    0
    Круто,очень круто
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