Марта КОСТЮК: «Перед матчболами по коже побежали мурашки»

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями от выхода в основную сетку взрослого Australian Open. Напомним, 15-летняя украинка в финале квалификации обыграла тринадцатую сеяную Барбору Крейчикову из Чехии: 6:2, 5:7, 6:0.
«После второго сета я села, немного успокоилась. После того, как соперница вызвала доктора, я пошла в туалет, там себя очень отругала. Я решила успокоиться и сказала себе, что это обычный матч и он ничего не решает в моей жизни. Вот я проиграла сет и моя жизнь не изменилась.
Я сказала себе спокойно играть, ничего страшного ведь не случилось. В принципе во втором сете у меня шансов не было, я ни разу не вела в счёте, поэтому я не сильно расстроилась. А вот на матчболах я ничего особенного не думала, были обычные мысли. Перед ними по коже прям мурашки побежали», – сказал Костюк.
Источник — Большой теннис Украины
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Но мурашки никогда не закончатся. Иначе карьеру можно заканчивать.
Бажаю поразок всім твоїм суперницям!
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