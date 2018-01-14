Australian Open. Свитолина и Бондаренко узнали соперниц по 1-му кругу

Сегодня в Мельбурне состоялись финалы квалификационного раунда. Элина Свитолина и Катерина Бондаренко, которых жребий в четверг свел с победительницами квалификации, узнали имена своих соперниц.



В первом круге основной сетки Свитолина сыграет против 20-летней Иваны Йорович, которая занимает 280 место в рейтинге WTA.



Катерина Бондаренко на старте Australian Open сыгрет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич (№116 WTA).



Еще одна украинка, которая преодолела сито квалификации – 15-летняя Марта Костюк – сыграет против 27-й ракетки мира Шуай Пенг.



Все поединки состоятся в понедельник рано утром по Киеву.