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Australian Open. Костюк стала самой молодой участницей основной сетки

15-летняя украинка успешно преодолела квалификацию на австралийском мэйджоре

  • 14.01.2018 07:57
  • 12364 просмотров
  • 41 комментария
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк
Australian Open - Grand Slam
Квалификация. Третий раунд
Марта Костюк (Украина, WC) - Барбора Крейчикова (Чехия, 13) 6:3, 5:7, 6:0
 
В начале встречи теннисистки дважды обменялись брейками, после чего украинке удалось выиграть два гейма на своей подаче и один на подаче соперницы и выйти вперёд 5:2. Чешка впервые за сет взяла свой гейм, но благодаря двум эйсам в следующем гейме Костюк заработала первые два сетбола, но завершить партию смогла только с третьей попытки.
 
На старте второго сета Крейчикова завладела инициативой, взяв два гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и сравняла счёт, но чешка вновь уверенно взяла свою подачу: 3-2. Затем теннисистки провели продолжительный гейм, в котором десять раз был счёт ровно, но киевлянка смогла отыграть восемь брейк-поинтов соперницы и вновь сравнять счёт.
 
Благодаря ошибкам Костюк, Крейчикова выиграла два гейма кряду, но так и не смогла подать на сет. Украинка не проиграла ни одного розыгрыша в следующих двух геймах, но после удачно проведённой подачи в исполнении чешки ей не удалось перевести игру на тай-брейк.
 
В перерыве между сетами Барбора взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись на проблемы в области спины или живота, что не давало ей возможности удачно играть на своей подаче. Костюк трижды брейканула свою соперницу и уверенно провела геймы на собственной подаче, завершив матч со второго матчбола.
 
Данная победа стала для Марты второй в карьере, которую она одержала над представительницей Топ-150. В первом раунде квалификации Костюк оказалась сильнее австралийки Арины Родиновой. Киевлянка первой из теннисисток 2002 года рождения сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема.
 
Отметим, что за последние 18 лет украинка стала всего четвёртой теннисисткой, являющейся действующей чемпионкой юниорского Australian Open, которой удалось на следующий год сыграть в основной сетке взрослого турнира.
 
В 2000 году wild card получила француженка Вирджини Раззано, шесть лет спустя Виктория Азаренко по рейтингу попала в квалификацию и успешно её прошла, а в 2014 году хорватка Ана Конюх получила от организаторов wild card в квалификацию и победила во всех трёх раундах.
 
Обзор матча
 
 
Полное видео матча

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Комментарии
    dmitriyodnolko91
    online
      dmitriyodnolko91, 14.01.2018 18:23
    -1
    brybachok, 14.01.2018 15:42
    brybachok, 14.01.2018 15:18
    Марта - молодець, на її вік це дуже круте досягнення. Доречі, хто хоче зіграти у фентезі тенніс - приєднуйтесь до української ліги (370490). Старт сезону через 10 годин. Кому цікаво, але ще не знає що це і де його шукати, то пошукайте в гуглі "fantasy tennis league" (щоб я тут рекламу не робив).

    Помилився, код ліги - 680147
    зашел)
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