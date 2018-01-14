Australian Open. Костюк стала самой молодой участницей основной сетки

Australian Open - Grand Slam

Квалификация. Третий раунд

Марта Костюк (Украина, WC) - Барбора Крейчикова (Чехия, 13) 6:3, 5:7, 6:0

В начале встречи теннисистки дважды обменялись брейками, после чего украинке удалось выиграть два гейма на своей подаче и один на подаче соперницы и выйти вперёд 5:2. Чешка впервые за сет взяла свой гейм, но благодаря двум эйсам в следующем гейме Костюк заработала первые два сетбола, но завершить партию смогла только с третьей попытки.

На старте второго сета Крейчикова завладела инициативой, взяв два гейма подряд. Марта сделала обратный брейк и сравняла счёт, но чешка вновь уверенно взяла свою подачу: 3-2. Затем теннисистки провели продолжительный гейм, в котором десять раз был счёт ровно, но киевлянка смогла отыграть восемь брейк-поинтов соперницы и вновь сравнять счёт.

Благодаря ошибкам Костюк, Крейчикова выиграла два гейма кряду, но так и не смогла подать на сет. Украинка не проиграла ни одного розыгрыша в следующих двух геймах, но после удачно проведённой подачи в исполнении чешки ей не удалось перевести игру на тай-брейк.

В перерыве между сетами Барбора взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись на проблемы в области спины или живота, что не давало ей возможности удачно играть на своей подаче. Костюк трижды брейканула свою соперницу и уверенно провела геймы на собственной подаче, завершив матч со второго матчбола.

Данная победа стала для Марты второй в карьере, которую она одержала над представительницей Топ-150. В первом раунде квалификации Костюк оказалась сильнее австралийки Арины Родиновой. Киевлянка первой из теннисисток 2002 года рождения сыграет в основной сетке турнира Большого Шлема.

Отметим, что за последние 18 лет украинка стала всего четвёртой теннисисткой, являющейся действующей чемпионкой юниорского Australian Open, которой удалось на следующий год сыграть в основной сетке взрослого турнира.

В 2000 году wild card получила француженка Вирджини Раззано, шесть лет спустя Виктория Азаренко по рейтингу попала в квалификацию и успешно её прошла, а в 2014 году хорватка Ана Конюх получила от организаторов wild card в квалификацию и победила во всех трёх раундах.

Обзор матча

Полное видео матча