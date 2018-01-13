Элина СВИТОЛИНА: «Не буду забивать голову безумными мыслями»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об ожиданиях перед первым в году турниром «Большого шлема» Australian Open.

«Чувствую себя хорошо, – приводит слова украинской теннисистки официальный сайт турнира. – Здорово вернуться сюда. К сожалению, погода в этот раз плохая. Даже не верится, что мы сейчас в Австралии.

Каждый турнир «Большого шлема» по-своему уникален, потому что многое зависит от того, какие результаты были на предыдущих турнирах, насколько ты уверена в себе. У меня была отличная неделя в Брисбене. Так что, конечно, я чувствую сейчас уверенность.

Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на своем теннисе и не буду забивать голову безумными мыслями».