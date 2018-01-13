Элина СВИТОЛИНА: «Не буду забивать голову безумными мыслями»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об ожиданиях перед первым в году турниром «Большого шлема» Australian Open.
«Чувствую себя хорошо, – приводит слова украинской теннисистки официальный сайт турнира. – Здорово вернуться сюда. К сожалению, погода в этот раз плохая. Даже не верится, что мы сейчас в Австралии.
Каждый турнир «Большого шлема» по-своему уникален, потому что многое зависит от того, какие результаты были на предыдущих турнирах, насколько ты уверена в себе. У меня была отличная неделя в Брисбене. Так что, конечно, я чувствую сейчас уверенность.
Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на своем теннисе и не буду забивать голову безумными мыслями».
Источник — Sport.ua
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А ми украінці і просто вболівальники Еліни з інших краін можемо і помріяти, тим більше підстави для цього є досить вагомі, бо ніколм раніше наш тенісист (-стка) не були найбільшим фоворитом на старті турніру Великого шолому у букмекерів, а вони точно не емоціями керуються.
Правильно не забивай, просто возьми шлем и все
А ведь шансы-то есть. Попробуй тут не думать об этом, если еще и призрак первого места в рейтинге маячит, но при этом дальше третьего круга на АО пройти ни разу не удавалось. Задачка!
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