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Элина СВИТОЛИНА: «Не буду забивать голову безумными мыслями»

Первая ракетка Украины поделилась ожиданиями от старта AusOpen

  • 13.01.2018 12:18
  • 2069 просмотров
  • 7 комментария
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Четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об ожиданиях перед первым в году турниром «Большого шлема» Australian Open.
 
«Чувствую себя хорошо, – приводит слова украинской теннисистки официальный сайт турнира. – Здорово вернуться сюда. К сожалению, погода в этот раз плохая. Даже не верится, что мы сейчас в Австралии.
 
Каждый турнир «Большого шлема» по-своему уникален, потому что многое зависит от того, какие результаты были на предыдущих турнирах, насколько ты уверена в себе. У меня была отличная неделя в Брисбене. Так что, конечно, я чувствую сейчас уверенность.
 
Буду идти от игры к игре, сосредоточусь на своем теннисе и не буду забивать голову безумными мыслями».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 13.01.2018 12:16
    +2
    Правильно не забивай, просто возьми шлем и все
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 13.01.2018 12:20
    +5
    Сергей Богданов, 13.01.2018 12:16
    Правильно не забивай, просто возьми шлем и все
    А ведь шансы-то есть. Попробуй тут не думать об этом, если еще и призрак первого места в рейтинге маячит, но при этом дальше третьего круга на АО пройти ни разу не удавалось. Задачка!
    Ссылка
    desantnichek
    online
      desantnichek, 13.01.2018 13:14
    +1
    Безумные мысли иногда становятся реальностью. Хотелось бы, чтобы этот год снова обновил историю украинского тенниса). И главное, что это всё как никогда возможно!)
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 13.01.2018 13:24
    +3
    Шанси є і вони чималенькі,а якщо ше подивитись сітку тимбільше,правильно,Еліна,сфокусуйсь на своїй грі
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 13.01.2018 14:10
    +3
    Головне щоб Еліна по факту робила, як каже.

    А ми украінці і просто вболівальники Еліни з інших краін можемо і помріяти, тим більше підстави для цього є досить вагомі, бо ніколм раніше наш тенісист (-стка) не були найбільшим фоворитом на старті турніру Великого шолому у букмекерів, а вони точно не емоціями керуються.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 13.01.2018 14:18
    +2
    Станислав Матусевич, 13.01.2018 12:20
    Сергей Богданов, 13.01.2018 12:16
    Правильно не забивай, просто возьми шлем и все

    А ведь шансы-то есть. Попробуй тут не думать об этом, если еще и призрак первого места в рейтинге маячит, но при этом дальше третьего круга на АО пройти ни разу не удавалось. Задачка!
    В первый раз Не вижу сейчас ни одной соперницы которую Эля сейчас не в состоянии обыграть
    Ссылка
    oscarneon
    online
      oscarneon, 13.01.2018 14:30
    0
    Давай еще одну фотосессию )) разряди обстановку
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