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Сеппи выиграл турнир в Канберре

Итальянец добыл свой восьмой титул на «челленджерах»

  • 13.01.2018 12:39
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Сеппи выиграл турнир в Канберре
Итальянский теннисист Андреас Сеппи стал победителем «Челленджера» в Канберре, обыграв в финале венгра Мартона Фучовича, - 5/7, 6/4, 6/3.

За 2 часа 16 минут матча 87-й номер рейтинга АТР, 33-летний Андреас, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 25-летний Фучович, занимающий 85-е место в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил четыре эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Для Сеппи данный титул стал восьмым за карьеру на «Челленджерах», принеся $10,800 призовых и 80 рейтинговых очков.

Источник — Gotennis.ru

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