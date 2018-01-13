Сеппи выиграл турнир в Канберре

Итальянский теннисист Андреас Сеппи стал победителем «Челленджера» в Канберре, обыграв в финале венгра Мартона Фучовича, - 5/7, 6/4, 6/3.



За 2 часа 16 минут матча 87-й номер рейтинга АТР, 33-летний Андреас, сделал четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. 25-летний Фучович, занимающий 85-е место в мировой классификации, три раза брал подачу соперника, совершил четыре эйса и шесть двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.



Для Сеппи данный титул стал восьмым за карьеру на «Челленджерах», принеся $10,800 призовых и 80 рейтинговых очков.