Окленд. Дель Потро проиграл финал Баутисте-Агуту

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут выиграл турнир в Окленде, победив в финале аргентинца Хуана Мартина Дель Потро, - 6/1, 4/6, 7/5.



За 2 часа 7 минут поединка 21-я ракетка мира, 29-летний Роберто, записал в свой актив четыре брейка и семь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Его ровесник Дель Потро, занимающий 12-е место в рейтинге АТР, дважды брал подачу соперника, совершил девять эйсов и одну двойную ошибку. Испанец сократил отставание в личных встречах игроков - 2:3.



Титул, завоёванный на соревнованиях ASB Classic, стал для Баутисты-Агута седьмым за карьеру, принеся $89,435 призовых и 250 рейтинговых очков.