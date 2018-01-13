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Анжелик Кербер завоевала титул в Сиднее

Экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла Эшли Барти

  • 13.01.2018 10:47
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© twitter.com

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала чемпионкой соревнований в Сиднее, переиграв в двух сетах австралийку Эшли Барти, - 6/4, 6/4.

За 1 час 11 минут матча 22-я ракетка мира, 29-летняя Анжелик, сделала три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 21-летняя Барти, занимающая 19-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила пять эйсов и одну двойную ошибку. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок - 2:1.

Трофей, завоёванный на турнире Sydney International, стал для Кербер 11-м за карьеру, принеся $137,125 призовых и 470 рейтинговых очков.

Источник — Gotennis.ru

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