Анжелик Кербер завоевала титул в Сиднее

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала чемпионкой соревнований в Сиднее, переиграв в двух сетах австралийку Эшли Барти, - 6/4, 6/4.

За 1 час 11 минут матча 22-я ракетка мира, 29-летняя Анжелик, сделала три брейка и два эйса, один раз ошибившись при подаче. 21-летняя Барти, занимающая 19-ю позицию в мировой классификации, один раз взяла подачу соперницы, совершила пять эйсов и одну двойную ошибку. Немка вышла вперёд в личных встречах спортсменок - 2:1.

Трофей, завоёванный на турнире Sydney International, стал для Кербер 11-м за карьеру, принеся $137,125 призовых и 470 рейтинговых очков.