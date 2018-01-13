Australian Open. Костюк вышла в финал квалификации, Ястремская выбыла

Украинка Марта Костюк вышла в финал квалификационного турнира Australian Open. В матче второго круга отбора 15-летняя киевлянка обыграла чилийку Даниэлу Чигель.

Первый сет Костюк проиграла с разгромным счетом 1:6, а дальше нашла в себе силы переломить ход поединка и выиграть его: 1:6, 6:4, 6:2.

За выход в основной раунд Марта поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой, которая занимает 126-е место в мировом рейтинге.

А вот еще одной дебютантке турнира Даяне Ястремской пройти в финал отбора не удалось, она уступила опытной румынке Алехандру Дулгеру: 6:7(8), 0:6.