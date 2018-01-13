Australian Open. Костюк вышла в финал квалификации, Ястремская выбыла

Украинка Марта Костюк вышла в финал квалификационного турнира Australian Open. В матче второго круга отбора 15-летняя киевлянка обыграла чилийку Даниэлу Чигель.
Первый сет Костюк проиграла с разгромным счетом 1:6, а дальше нашла в себе силы переломить ход поединка и выиграть его: 1:6, 6:4, 6:2.
За выход в основной раунд Марта поспорит с чешкой Барборой Крейчиковой, которая занимает 126-е место в мировом рейтинге.
А вот еще одной дебютантке турнира Даяне Ястремской пройти в финал отбора не удалось, она уступила опытной румынке Алехандру Дулгеру: 6:7(8), 0:6.
Источник — Sport.ua
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OK, Станіслав, без обід.
Станислав Матусевич, 13.01.2018 11:41 Марта просто умница, взяла реванш у Сегель за прошлогоднее поражение, еще и совершив камбэк. К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело. Надо бороться, но шансов немного.Даяны не хватило в психологическом плане. Дождь, неудача при подаче на сет, и во втором все развалилось. Опыт Дулгеру очень помог. Тем не менее, в дебютной квалификации ТБШ добыта первая победа. И опять та же пластинка. Если полистать коменты к Марте на этом турнире от этого спеца то в первом же раунде отбора он выдавал Марте ноль целых ноль десятых шансов. Всё про физику, не доросла пройти никого на взрослом уровне. И тут уже после 2х раз как опростоволосился опять та же самая пластинка.
Просто стиль коментів такий, причому завжди однаковий
Станислав Матусевич, 13.01.2018 11:41 Марта просто умница, взяла реванш у Сегель за прошлогоднее поражение, еще и совершив камбэк. К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело. Надо бороться, но шансов немного.Даяны не хватило в психологическом плане. Дождь, неудача при подаче на сет, и во втором все развалилось. Опыт Дулгеру очень помог. Тем не менее, в дебютной квалификации ТБШ добыта первая победа. "К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело." Станіслав, я вже вам наголошував про ваші великі пророцькі здібності у матчі Світоліна - Плішкова в Брісбені, коли ви "поховали" шанси Еліни на перший сет, а вона виграла і сет, і матч. Але бачу у вас такий стиль коментування, коли заздалегідь ви "ховаєте" українських тенісисток. Та ж Родіонова, яку Костюк обіграла в 1 кваліфікації, стоїть вище за Крейчикову в рейтингу. Чи ви дивилися її матчі? Може чешка і "мощная", але чому просто не поболіти за Марту Костюк, а наперед писати про шанси, яких ніби то немає?
..Человек вам написал взвешенный и грамматныцй прогноз. Как и по Брисбену. И то, что Элина этот прогноз не оправдала и выиграла - прекрасно! Значит она выросла в плане мастерство и психологии (а она таки поработала над некоторыми компонентами межсезонье прилично и удачно). И вот за эти приятные неожиданности и сюрпризы мы все и любим большой спорт. А ура-патриотизм давайте оставим для тех, кто далек от темы и не способен трезво смотреть на ситуацию. Уверен, чт Станислав болеет за Элину не меньше, чем вы.И на удачный исход для Марты мы тоже все будем искренне надеяться. Но мощь доминирует в современном теннисе. Это же очевидно..
P.S. І, напевно, в першій десятці рейтингу всі мають такі габарити чи такий удар, як Серена Вільямс.
Artemio, 13.01.2018 13:46 Станислав Матусевич, 13.01.2018 11:41 Марта просто умница, взяла реванш у Сегель за прошлогоднее поражение, еще и совершив камбэк. К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело. Надо бороться, но шансов немного.Даяны не хватило в психологическом плане. Дождь, неудача при подаче на сет, и во втором все развалилось. Опыт Дулгеру очень помог. Тем не менее, в дебютной квалификации ТБШ добыта первая победа. И опять та же пластинка. Если полистать коменты к Марте на этом турнире от этого спеца то в первом же раунде отбора он выдавал Марте ноль целых ноль десятых шансов. Всё про физику, не доросла пройти никого на взрослом уровне. И тут уже после 2х раз как опростоволосился опять та же самая пластинка. Просто стиль коментів такий, причому завжди однаковий
Зазвичай,Станислав,якби не вболівав за своїх відрізняється своєю об'єктивністю і вмінням реально дивитись на сильні і слабі сторони даного спорсмена і робити аналіз за що йому окремий респект,по наступному матчі Марти,абсолютно правий Станіслав у фізиці перевага чешки,вона буде намагатись виносити Марту з корту пушками,як завжди Квітова і Плішкова грали проти Еліни,шанси є звичайно,але не так багато,хоч в мене є надія,що Марта зловить такий кураз як і сьогодні
Sviatoslav Kudelych, 13.01.2018 12:57 Станислав Матусевич, 13.01.2018 11:41 Марта просто умница, взяла реванш у Сегель за прошлогоднее поражение, еще и совершив камбэк. К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело. Надо бороться, но шансов немного.Даяны не хватило в психологическом плане. Дождь, неудача при подаче на сет, и во втором все развалилось. Опыт Дулгеру очень помог. Тем не менее, в дебютной квалификации ТБШ добыта первая победа. "К сожалению, дальше мощная Крейчикова, против которой чисто физически будет очень тяжело." Станіслав, я вже вам наголошував про ваші великі пророцькі здібності у матчі Світоліна - Плішкова в Брісбені, коли ви "поховали" шанси Еліни на перший сет, а вона виграла і сет, і матч. Але бачу у вас такий стиль коментування, коли заздалегідь ви "ховаєте" українських тенісисток. Та ж Родіонова, яку Костюк обіграла в 1 кваліфікації, стоїть вище за Крейчикову в рейтингу. Чи ви дивилися її матчі? Може чешка і "мощная", але чому просто не поболіти за Марту Костюк, а наперед писати про шанси, яких ніби то немає? ..Человек вам написал взвешенный и грамматныцй прогноз. Как и по Брисбену. И то, что Элина этот прогноз не оправдала и выиграла - прекрасно! Значит она выросла в плане мастерство и психологии (а она таки поработала над некоторыми компонентами межсезонье прилично и удачно). И вот за эти приятные неожиданности и сюрпризы мы все и любим большой спорт. А ура-патриотизм давайте оставим для тех, кто далек от темы и не способен трезво смотреть на ситуацию. Уверен, чт Станислав болеет за Элину не меньше, чем вы.И на удачный исход для Марты мы тоже все будем искренне надеяться. Но мощь доминирует в современном теннисе. Это же очевидно..
"Взвешенный" коментар, це коли він підкріплений чимось серйознішим, а не емоціями. А щодо "мощь доминирует в современном теннисе. Это же очевидно.." - тут можна говорити лише про сильну подачу, яка є запорукою виграшу багатьох очок (останній матч Плішкова - Світоліна показав, що все в чешки зав'язано на подачі). Проблеми з подачею - все, немає гри, немає результату.P.S. І, напевно, в першій десятці рейтингу всі мають такі габарити чи такий удар, як Серена Вільямс.
Уважаемый, мощь это далеко не только подача. Ваши комментарии отдают дилетантством. Я вам это говорю, как человек, который, скажем так, имел прямое отношение к этой игре. И мощь - это не только Серена. Серена - это Серена.
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