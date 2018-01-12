ФЭЙЛ ДНЯ. Официальный сайт Australian Open назвал Свитолину россиянкой

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии допустил ужасную ошибку в отношении первой ракетки Украины Элины Свитолиной, назвав ее россиянкой.

Ошибка допущена в резюме жеребьевки основной сетки и, видимо, исправлять ее никто не намерен, так как материал на сайте висит уже больше суток.

В первом раунде турнира Свитолина сыграет против одной из победительниц квалификации.