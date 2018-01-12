ФЭЙЛ ДНЯ. Официальный сайт Australian Open назвал Свитолину россиянкой

Официальный сайт Открытого чемпионата Австралии допустил ужасную ошибку в отношении первой ракетки Украины Элины Свитолиной, назвав ее россиянкой.
Ошибка допущена в резюме жеребьевки основной сетки и, видимо, исправлять ее никто не намерен, так как материал на сайте висит уже больше суток.
В первом раунде турнира Свитолина сыграет против одной из победительниц квалификации.
Источник — Sport.ua
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Андрей Штогрин, 12.01.2018 20:52 А яка мова для неї рідна? Отожбийвоно! Для меня родной язык - украинский. В школе я учился в классе с украинским языком обучения, к слову, это был первый такой класс на весь город.(92 год). При этом всю жизнь общаюсь на русском языке, так исторически сложилось, и ничего против этого языка не имею, и буду рад если мои дети тоже смогут на нем и писать и читать и общаться. А подобных тебе людей я просто считаю, не много, не мало - рассистами.
ти русист, це гірше расиста
ты идиот, это хуже всего.
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