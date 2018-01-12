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Australian Open. Матчи Костюк и Ястремской перенесены из-за дождя

Украинки проведут поединки второго круга квалификации на день позже

  • 12.01.2018 14:45
  • 548 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Матчи второго круга квалификационного турнира Australian Open с участием украинок Марты Костюк и Даяны Ястремской перенесены из-за дождя.

Поединок Костюк против представительницы Чили Даниэлы Сегель пройдет вторым запуском на 14 корте.

Матч Ястремской против румынки Александры Дулгеру назначен также вторым запуском на 10 корте.

*Расписание может меняться

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 12.01.2018 17:04
    0
    Как не повезло с погодой, и на завтра обещают дождь. Надеюсь они не перегорят и покажут свой лучший теннис.
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