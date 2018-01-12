Australian Open. Матчи Костюк и Ястремской перенесены из-за дождя

Матчи второго круга квалификационного турнира Australian Open с участием украинок Марты Костюк и Даяны Ястремской перенесены из-за дождя.
Поединок Костюк против представительницы Чили Даниэлы Сегель пройдет вторым запуском на 14 корте.
Матч Ястремской против румынки Александры Дулгеру назначен также вторым запуском на 10 корте.
*Расписание может меняться
Источник — Sport.ua
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