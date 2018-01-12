ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Каролин Возняцки

В октябре прошлого года датчанка Каролин Возняцки поднялась на пьедестал Итогового турнира WTA в одиночном разряде, одолев в финале другую звезду мировго тенниса - Винус Вильямс. Безусловно, это была самая значительная победа в карьере Каролин, поднявшая ее на третье место в одиночном рейтинге 2017 года.

Несмотря не плотный график тренировок, Возняцки нашла время для фотосессии на прекрасных пляжах Теркс и Кайкос в рамках проекта Sports Illustrated Swimsuit Athletes.