ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Каролин Возняцки

В октябре прошлого года датчанка Каролин Возняцки поднялась на пьедестал Итогового турнира WTA в одиночном разряде, одолев в финале другую звезду мировго тенниса - Винус Вильямс. Безусловно, это была самая значительная победа в карьере Каролин, поднявшая ее на третье место в одиночном рейтинге 2017 года.
Несмотря не плотный график тренировок, Возняцки нашла время для фотосессии на прекрасных пляжах Теркс и Кайкос в рамках проекта Sports Illustrated Swimsuit Athletes.
Источник — Sports Illustrated
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Патриотизм это здорово, но Элине с её ногами-столбами и фигурой пловчихи до этой девушки далеко.
Видно рабочий день закончился.Спасибо, Каролин!
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