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ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка Каролин Возняцки

Победительница Итогового турнира WTA снялась для Sports Illustrated Swimsuit

  • 12.01.2018 14:27
  • 6902 просмотров
  • 13 комментария
Метки
Sports Illustrated
© Sports Illustrated

В октябре прошлого года датчанка Каролин Возняцки поднялась на пьедестал Итогового турнира WTA в одиночном разряде, одолев в финале другую звезду мировго тенниса - Винус Вильямс. Безусловно, это была самая значительная победа в карьере Каролин, поднявшая ее на третье место в одиночном рейтинге 2017 года.

Несмотря не плотный график тренировок, Возняцки нашла время для фотосессии на прекрасных пляжах Теркс и Кайкос в рамках проекта Sports Illustrated Swimsuit Athletes.

Источник — Sports Illustrated

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Комментарии
    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 12.01.2018 14:59
    -22
    ничего особого
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
      Доброгорский Юрий, 12.01.2018 15:02
    +15
    Красотка...
    Ссылка
    Жилдабыл
    online
      Жилдабыл, 12.01.2018 15:39
    -5
    Красотка. Но до Элины далеко!
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 12.01.2018 15:43
    +18
    Жилдабыл, 12.01.2018 15:39
    Красотка. Но до Элины далеко!

    Патриотизм это здорово, но Элине с её ногами-столбами и фигурой пловчихи до этой девушки далеко.
    Ссылка
    Naum1221
    online
      Naum1221, 12.01.2018 15:59
    +6
    фигурка, то что доктор прописал
    Ссылка
    garik83
    online
      garik83, 12.01.2018 16:17
    +2
    Вот зараза!)))
    Ссылка
    peremogazanamu
    online
      peremogazanamu, 12.01.2018 16:39
    +2
    Ребят.Ещё полтора часа работать.Как теперь сконцентрироваться?
    Видно рабочий день закончился.Спасибо, Каролин!
    Ссылка
    t2_romario
    online
      t2_romario, 12.01.2018 16:45
    0
    Тема сисек не раскрыта
    Ссылка
    nordik1980
    online
      nordik1980, 12.01.2018 16:56
    0
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 12.01.2018 17:07
    +1
    Прикольная мазель
    Ссылка
    kden67
    online
      kden67, 12.01.2018 17:49
    -3
    Хорошая штучка.Но наша Элина не хуже неё,как минимум.
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 12.01.2018 18:00
    0
    Есть к чему присовокупится.
    Ссылка
    Вольтрон
    online
      Вольтрон, 12.01.2018 18:17
    0
    Ух ты! Спорт юа порадовал!)
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