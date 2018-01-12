Сидней. Кербер и Барти сыграют в финале

В Сиднее состоялись полуфинальные поединки женского одиночного разряда. Победительницей первого матча стала австралийка Эшли Барти, которая в трех сетах сломила сопротивление представительницы Австралии Дарьи Гавриловой.
Во втором полуфинале экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер в двух сетах разобралась с набравшей впечатляющую форму итальянкой Камилой Джорджи.
Сидней. Полуфиналы
Эшли Барти (Автралия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 3:6, 6:4, 6:2.
Анжелик Кербер (Германия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3.
Финальный матч состоится завтра, 13 января. Начало поединка в 8 утра по Киеву.
Источник — Sport.ua
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Гіоргі грала надзвичайно потужно на турнірі, та німкеня впоралася.
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