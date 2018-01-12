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Сидней. Кербер и Барти сыграют в финале

Немка и автралийка выиграли полуфинальные поединки

  • 12.01.2018 13:02
  • 443 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Анжелик Кербер
© Getty Images. Анжелик Кербер

В Сиднее состоялись полуфинальные поединки женского одиночного разряда. Победительницей первого матча стала австралийка Эшли Барти, которая в трех сетах сломила сопротивление представительницы Австралии Дарьи Гавриловой.

Во втором полуфинале экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер в двух сетах разобралась с набравшей впечатляющую форму итальянкой Камилой Джорджи.

Сидней. Полуфиналы
Эшли Барти (Автралия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 3:6, 6:4, 6:2.
Анжелик Кербер (Германия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2, 6:3.

Финальный матч состоится завтра, 13 января. Начало поединка в 8 утра по Киеву.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    gerzaher
    online
    gerzaher, 12.01.2018 13:12
    0
    Друзья, вы турниры перепутали... Барти в полуфинале Сиднея обыграла Гаврилову, а Уотсон уступила в полуфинале Хобарта Мертенс из Бельгии...
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    Eurospring
    online
      Eurospring, 12.01.2018 14:21
    0
    Кербер після провального 2017, здається, нарешті почала знаходити свою гру.
    Гіоргі грала надзвичайно потужно на турнірі, та німкеня впоралася.
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