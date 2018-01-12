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Хобарт. Цуренко проиграла в полуфинале

Украинка в 2 сетах уступила румынке Михаэле Бузернеску

  • 12.01.2018 11:40
  • 1848 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте. В матче 1/2 финала украинка в двух сетах уступила представительнице Румынии Михаэле Бузернеску.

Хобарт. Полуфинал
Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузернеску (Румыния) – 2:6, 2:6.

Первый сет начался с 0:2 для Цуренко. Украинка под ноль проиграла свою подачу и не смогла реализовать брейкпоинт на подаче соперницы. Следующие 2 гейма в упорной борьбе остались за украинкой. К сожалению, сразу выйти вперед Лесе не удалось, она не смогла реализовать 4 геймбола, а румынка воспользовалась своим первым шансом. Далее Бузарнеску продолжила выигрывать очко за очком и довела партию до победы.

Второй сет начался с равной борьбы, но в третьем гейме Цуренко отдала свою подачу со счета 40:0. После этого вариантов для камбека у нее уже не было. Румынка спокойно довела матч до победы.

В финале Бузарнеску встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 12.01.2018 12:10
    +4
    Її взагалі не було на корті! І це на фоні такої суперниці! Для чого взагалі виходити і ТАК ГРАТИ. Чому не знятися і готуватися до Australian Open. Напевно думала, що румунка взагалі ніяка.
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    blade2017
    online
      blade2017, 12.01.2018 12:39
    +3
    С такой игрой Лесе не стоит думать о двадцатке. Увы.
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    Anton Poplavskiy
    online
      Anton Poplavskiy, 12.01.2018 12:50
    +3
    Слив полнейший... Невынужденные зашкаливали, там этой румынке можно было просто стоять по центру, перебивать на корт Леси. Согласен с предыдущим комментарием – проще было сняться, чем такое.
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    dydyyura
    online
      dydyyura, 12.01.2018 13:15
    +1
    это была игра двух подростков, не как игроков первой сотни
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 12.01.2018 13:27
    0
    blade2017, 12.01.2018 12:39
    С такой игрой Лесе не стоит думать о двадцатке. Увы.
    О чем я и говорю уже не первый год. Топ-30 - предел мечтаний.
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    u6467u
    u6467u, 12.01.2018 14:00
    0
    о чем я говорю,дружи с башкой Леся ты очень странная.
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