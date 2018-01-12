Хобарт. Цуренко проиграла в полуфинале

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться в финал турнира в Хобарте. В матче 1/2 финала украинка в двух сетах уступила представительнице Румынии Михаэле Бузернеску.

Хобарт. Полуфинал

Леся Цуренко (Украина) – Михаэла Бузернеску (Румыния) – 2:6, 2:6.

Первый сет начался с 0:2 для Цуренко. Украинка под ноль проиграла свою подачу и не смогла реализовать брейкпоинт на подаче соперницы. Следующие 2 гейма в упорной борьбе остались за украинкой. К сожалению, сразу выйти вперед Лесе не удалось, она не смогла реализовать 4 геймбола, а румынка воспользовалась своим первым шансом. Далее Бузарнеску продолжила выигрывать очко за очком и довела партию до победы.

Второй сет начался с равной борьбы, но в третьем гейме Цуренко отдала свою подачу со счета 40:0. После этого вариантов для камбека у нее уже не было. Румынка спокойно довела матч до победы.

В финале Бузарнеску встретится с бельгийкой Элизе Мертенс.