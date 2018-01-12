Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал парного разряда

Неожиданно). Видимо Олегу Анатольевичу скучно смотреть футбол в компании молодежи. Ну а если серь...

Блохин не является действующим основным игроком сборной. А Ротань - является. Он её капитан между...

Блохин не является действующим основным игроком сборной. А Ротань - является. Он её капитан между...

В принципе правильно.Для нее было два выбора -первый и последний этап. Просто как представишь, с ...

С таким составом, лично я надеюсь на золото. Удачи!

Ничего удивительного нет ,что Настя на последнем этапе. Она очень боевая девчонка. Лично я с выбо...