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Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал парного разряда

Украинка в дуэте с японкой Макото Ниномией сразится за первый титул в сезоне

  • 12.01.2018 10:20
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WTA. Людмила Киченок
© WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией вышла в финал парного разряда на турнире в Хобарте.

В матче 1/2 финала украинско-японский дуэт в трех сетах обыграл  австралийскую пару Бай / Кабреба.

Хобарт. Полуфинал
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Элисон Бай (Австралия) / Лизетт Кабрера (Автралия) – 3:6, 6:3, 10:4.

В финале Киченок и Наномия померяются силами с победительницами матча Кудерметова / Соболенко – Мертенс / Схюрс.

Источник — Sport.ua

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