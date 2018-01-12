Хобарт. Людмила Киченок вышла в финал парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномией вышла в финал парного разряда на турнире в Хобарте.
В матче 1/2 финала украинско-японский дуэт в трех сетах обыграл австралийскую пару Бай / Кабреба.
Хобарт. Полуфинал
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Элисон Бай (Австралия) / Лизетт Кабрера (Автралия) – 3:6, 6:3, 10:4.
В финале Киченок и Наномия померяются силами с победительницами матча Кудерметова / Соболенко – Мертенс / Схюрс.
Источник — Sport.ua
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