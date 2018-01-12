Дайтона-Бич. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает борьбу на 25-тысячнике в США.
В матче второго круга 20-летняя спортсменка в двух сетах обыграла обладательницу wild card Аманду Роджерс из США: 6:2, 6:4. Матч длился полтора часа.
За место в полуфинале турнира Ангелина поборется с американкой Джессикой Пегула, которая попала в основную сетку через квалификацию.
Источник — Sport.ua
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