Хобарт. Савчук в паре с Олару уступила в 1/4 финала

Украинка Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару не смогли защитить прошлогодний титул в Хобарте.
На стадии четвертьфинала украинско-румынская пара, посеянная под 1 номером, проиграла дуэту Кудерметова / Соболенко.
Хобарт, 1/4 финала парного разряда
Ольга Савчук (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Вероника Кудерметова (Россия) / Арина Соболенко (Беларусь) – 1:6, 5:7.
Стоит отметить, что сегодня днем по местному времени (разница с Киевом +9 часов) Соболенко уступила Лесе Цуренко в 1/4 финала одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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