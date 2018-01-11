Жеребьевка АО. Цуренко и Козлова встретятся с россиянками

В Мельбурне состоялась жеребьевка женской сетки Открытого чемпионата Австралии, где заявлены четыре украинки.
Первая ракетка страны Элина Свитолина на старте турнира сыграет с кем-то из победителей квалификации, имя соперницы станет известно в субботу.
Лесе Цуренко в соперницы досталась представительница России Наталья Вихлянцева, которая занимает 63-е место в мировом рейтинге.
Катерине Козловой предстоит встреча с 15-й ракеткой турнира Анастасией Павлюченковой.
Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко в первом раунде сыграет с победительницей квалификационного турнира.
Напомним, что в квалификации продолжают борьбу Даяна Ястремская и Марта Костюк, которые сегодня преодолели первый круг отборочного турнир.
Источник — Sport.ua
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Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина – победитель квалификации
Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Лесе будет очень тяжко. Она вроде в неплохом состоянии, но Радваньска возвращает себе хорошие кондиции, а Мугуруса есть Мугуруса.
Бондаренко может проиграть кому угодно, а у Козловой, хоть и неплохой жребий (Павлюченкова сейчас никакая), но сама Катя не сыграла подготовительных матчей перед АО и вряд ли способна дать бой россиянке.
Долгополову в первом круге откровенно повезло, правда, дальше ему вряд ли удастся справиться с мощным Изнером.
В общем и целом, жребий для наших теннисистов хороший, теперь дело за ними.
Лесе будет очень тяжко. Она вроде в неплохом состоянии, но Радваньска возвращает себе хорошие кондиции, а Мугуруса есть Мугуруса.
Бондаренко может проиграть кому угодно, а у Козловой, хоть и неплохой жребий (Павлюченкова сейчас никакая), но сама Катя не сыграла подготовительных матчей перед АО и вряд ли способна дать бой россиянке.
Долгополову в первом круге откровенно повезло, правда, дальше ему вряд ли удастся справиться с мощным Изнером.
В общем и целом, жребий для наших теннисистов хороший, теперь дело за ними.
Правда, 7.12 це далеко не так, як на Федю ~3.00
Головне, Елі це не показувати, щоб не розслаблялася в перших же раундах.
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