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Жеребьевка АО. Цуренко и Козлова встретятся с россиянками

Бондаренко и Свитолина сыграют с победителями квалификации

  • 11.01.2018 11:12
  • 2468 просмотров
  • 6 комментария
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В Мельбурне состоялась жеребьевка женской сетки Открытого чемпионата Австралии, где заявлены четыре украинки.

Первая ракетка страны Элина Свитолина на старте турнира сыграет с кем-то из победителей квалификации, имя соперницы станет известно в субботу.

Лесе Цуренко в соперницы досталась представительница России Наталья Вихлянцева, которая занимает 63-е место в мировом рейтинге.

Катерине Козловой предстоит встреча с 15-й ракеткой турнира Анастасией Павлюченковой.

Еще одна представительница Украины Катерина Бондаренко в первом раунде сыграет с победительницей квалификационного турнира.

Напомним, что в квалификации продолжают борьбу Даяна Ястремская и Марта Костюк, которые сегодня преодолели первый круг отборочного турнир.

Ранее состоялась жеребьевка мужского турнира.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    IlBi
    online
      IlBi, 11.01.2018 11:14
    +5
    Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
    Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
    Элина Свитолина – победитель квалификации
    Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
    Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 11.01.2018 12:26
    -1
    Еліна попала в непросту досить сітку,але в прохідну в другому раунді Синякова,в чверті Георгес і Вільямс,хоча Венус одразу попала для Бенчіч,в Бондаренко і Козлової тах сетка і раннє попадання на сіяну проходіму Павлюченкову,цуренко пересікається рано з Мугурузою,де для неі не без шансів
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    gudini1977
    gudini1977, 11.01.2018 13:27
    +2
    Из наших теннисистов, у Цуренко сетка самая трудная. Вихлянцева не подарок, Радванська непонятно в какой форме сейчас. А вот с Мугурусой как раз шансы есть. Напомню, Лэся обыгрывала испанку в 2015.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:13
    +1
    У Элины нормальная сетка, вполне игровая. Синякова, конечно, не подарок, но проходить необходимо, если надеяться на высокий результат. Пэн и Стивенс/Касаткину (или кто сможет их выбить) тоже нужно обыгрывать. В 1/4 Гергес/Венус, и хотелось бы именно Венус, ибо Гергес - соперник неудобный и сейчас на хорошем ходу. Но туда еще всем надо добраться.
    Лесе будет очень тяжко. Она вроде в неплохом состоянии, но Радваньска возвращает себе хорошие кондиции, а Мугуруса есть Мугуруса.
    Бондаренко может проиграть кому угодно, а у Козловой, хоть и неплохой жребий (Павлюченкова сейчас никакая), но сама Катя не сыграла подготовительных матчей перед АО и вряд ли способна дать бой россиянке.
    Долгополову в первом круге откровенно повезло, правда, дальше ему вряд ли удастся справиться с мощным Изнером.
    В общем и целом, жребий для наших теннисистов хороший, теперь дело за ними.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 11.01.2018 17:35
    0
    Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:13
    У Элины нормальная сетка, вполне игровая. Синякова, конечно, не подарок, но проходить необходимо, если надеяться на высокий результат. Пэн и Стивенс/Касаткину (или кто сможет их выбить) тоже нужно обыгрывать. В 1/4 Гергес/Венус, и хотелось бы именно Венус, ибо Гергес - соперник неудобный и сейчас на хорошем ходу. Но туда еще всем надо добраться.
    Лесе будет очень тяжко. Она вроде в неплохом состоянии, но Радваньска возвращает себе хорошие кондиции, а Мугуруса есть Мугуруса.
    Бондаренко может проиграть кому угодно, а у Козловой, хоть и неплохой жребий (Павлюченкова сейчас никакая), но сама Катя не сыграла подготовительных матчей перед АО и вряд ли способна дать бой россиянке.
    Долгополову в первом круге откровенно повезло, правда, дальше ему вряд ли удастся справиться с мощным Изнером.
    В общем и целом, жребий для наших теннисистов хороший, теперь дело за ними.
    Еліна,якшо дурниць робити небуде до четвертого раунду спокійно може дійти,навіть Гергес в нинішньому стані саме Еліна буде фаворитом матчу,але там і Бенчіч є,нерозумію скептики на рахунок Долгополова,Ізнера в нинішньому стані спокійно може і пройти..та і Цуренко пройти зара можна кого хочеш
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    qukazen
    online
      qukazen, 11.01.2018 18:28
    0
    Цікаво, що зараз у буків фаворити АО: Еліна - 7.12; Халєп - 7.35; Плішкова - 9.12; Мугуруза - 9.83. Далі - Кербер, Шарапова, Возняцкі.
    Правда, 7.12 це далеко не так, як на Федю ~3.00
    Головне, Елі це не показувати, щоб не розслаблялася в перших же раундах.
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