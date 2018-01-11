Australian Open. Долгополов узнал имя первого соперника

Состоялась жеребьевка мужской сетки Australian Open. В этом году Украину в мужском турнире представляет только Александр Долгополов.
Соперником киевлянина по первому раунду стал австриец Андреас Хайдер-Мауер, который занимает 448-е место в мировом рейтинге.
Потенциальным соперником по второму кругу может стать Джон Изнер, который встречается с Мэтью Эбденом.
Источник — Sport.ua
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Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина – победитель квалификации
Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
Элина Свитолина – победитель квалификации
Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Долгополов должен проходить но с Изнером может быть тяжко.
Цуренко может спокойно выигрывать но с ней я до конца никогда не уверен.
Свитолина проходить обязана, надеюсь в этом году она преодолеет зачарованный рубеж 4-го круга.
За Бондаренко я уже так давно не слежу что и сказать нечего.
Козлова скорее всего вылетит-Павлюченкова это уровень 3-4 круга.
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