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Australian Open. Долгополов узнал имя первого соперника

Украинец встретится с 448-й ракеткой мира

  • 11.01.2018 10:45
  • 1957 просмотров
  • 2 комментария
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Состоялась жеребьевка мужской сетки Australian Open. В этом году Украину в мужском турнире представляет только Александр Долгополов.

Соперником киевлянина по первому раунду стал австриец Андреас Хайдер-Мауер, который занимает 448-е место в мировом рейтинге.

Потенциальным соперником по второму кругу может стать Джон Изнер, который встречается с Мэтью Эбденом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    IlBi
    online
      IlBi, 11.01.2018 11:06
    +6
    Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
    Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
    Элина Свитолина – победитель квалификации
    Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
    Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)
    Ссылка
    morgot29
      morgot29, 11.01.2018 11:42
    +3
    IlBi, 11.01.2018 11:06
    Александр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)
    Леся Цуренко – Наталья Вихлянцева (Россия)
    Элина Свитолина – победитель квалификации
    Екатерина Бондаренко – победитель квалификации
    Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова (Россия)

    Долгополов должен проходить но с Изнером может быть тяжко.
    Цуренко может спокойно выигрывать но с ней я до конца никогда не уверен.
    Свитолина проходить обязана, надеюсь в этом году она преодолеет зачарованный рубеж 4-го круга.
    За Бондаренко я уже так давно не слежу что и сказать нечего.
    Козлова скорее всего вылетит-Павлюченкова это уровень 3-4 круга.
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