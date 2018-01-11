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Дайтона-Бич. Калинина вышла во второй раунд

Украинка обыграла австрийку Грабнер

  • 11.01.2018 10:36
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tennisua.org
© tennisua.org
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд турнира ITF с призовым фондом 25 000$ в Дайтона-Бич, США.
 
В стартовом матче киевлянка, посеянная под первым номером, обыграла Юлию Грабнер из Австрии: 6-4 7-6(5).
 
Следующей соперницей украинки станет американская теннисистка Аманда Роджерс, прошедшая во второй раунд на отказе украинки Юлии Лысой, преодолевшей квалификацию.
 
Отметим, что более суток матчи на турнире не проводились из-за погодных условий.

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