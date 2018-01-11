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Australian Open. Марта Костюк победила в первом раунде квалификации

Киевлянка удачно дебютировала на кортах Мельбурна во взрослом турнире

  • 11.01.2018 09:37
  • 3521 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images
© Getty Images

15-летняя украинка Марта Костюк успешно дебютировала в квалификационном турнире Australian Open.

В матче первого круга киевлянка встречалась с девятой ракеткой отбора австралийкой Ариной Родионовой.

Стартовый сет Костюк проиграла 4:6, а вот в двух следующих была удачливее: 6:3, 6:3. В третьем сете Марта вела 5:1, но сумела завершить поединок только с пятого матч-бола.

Соперница по полуфиналу квалификации определится в матче Лёб – Сегуль.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    IlBi
    online
      IlBi, 11.01.2018 09:50
    +10
    Не так легко ,как Даяна, но все же , умница ) Удачи в след раунде!)
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 11.01.2018 09:54
    +11
    В первом сете Марта раскачивалась, а дальше пошло и у Родионовой мало шансов было. Конечно какой украинский теннисист в конце нервотрепку не устроит, но надо отдать Марте должное она с честью вышла из сложной ситуации и все таки дожала соперницу.
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    Steep
      Steep, 11.01.2018 09:56
    +4
    Трансляция жеребьевки AO в 10:00 по Киеву
    https://www.facebook.com/AustralianOpen/videos/10156070754483615/
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    mesh89
      mesh89, 11.01.2018 11:22
    +13
    Умничка! Тоже будет в топе, если не прекратит развиваться, у неё есть всё для этого. Потенциал огромен! Пускай травмы обходят стороной. Удачи тебе и развития!
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    Вадім Рубік
      Вадім Рубік, 11.01.2018 12:12
    +4
    Як і писав раніше,що шанси пройти далі Марта матиме
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    Varash
      Varash, 11.01.2018 13:58
    +2
    Удачі в наступних раундах!!!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:01
    +2
    Это тянет на сенсацию, хоть Родионова в одиночке ничего особенного из себя и не представляет. Дальше чилийка Сегель, которая, понятно, тоже будет фаворитом пары. Но у Марты большой потенциал, если ей удастся держать концентрацию, то она способна продолжать творить сенсации.
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    LIRus
    online
      LIRus, 11.01.2018 14:09
    +2
    У-Р-Р-Р-Р-А-А-А!!!
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    nm1607
      nm1607, 11.01.2018 14:29
    0
    Змогла подивитися другий і третій сети. Марта молодець. Бракувало впевненості і, напевно, досвіду в окремих моментах, але все ж таки не боялася ризикувати і в кожній ситуації грала до кінця. Якщо буде прогресуват, то її чекає велике майбутнє у тенісі.
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 11.01.2018 18:20
    0
    Станислав Матусевич, 11.01.2018 14:01
    Это тянет на сенсацию, хоть Родионова в одиночке ничего особенного из себя и не представляет. Дальше чилийка Сегель, которая, понятно, тоже будет фаворитом пары. Но у Марты большой потенциал, если ей удастся держать концентрацию, то она способна продолжать творить сенсации.
    Кстати у букмекеров Марта и Даяна фаворитки, ждем их побед.
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