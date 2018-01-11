Australian Open. Марта Костюк победила в первом раунде квалификации

15-летняя украинка Марта Костюк успешно дебютировала в квалификационном турнире Australian Open.
В матче первого круга киевлянка встречалась с девятой ракеткой отбора австралийкой Ариной Родионовой.
Стартовый сет Костюк проиграла 4:6, а вот в двух следующих была удачливее: 6:3, 6:3. В третьем сете Марта вела 5:1, но сумела завершить поединок только с пятого матч-бола.
Соперница по полуфиналу квалификации определится в матче Лёб – Сегуль.
Источник — Sport.ua
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