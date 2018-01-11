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Леся ЦУРЕНКО: «Этот матч показал, что я могу играть на высоком уровне»

Украинка прокомментировала свой выход в полуфинал турнира в Хобарте

  • 11.01.2018 09:21
  • 1038 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свою уверенную победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA Hobart International в Хобарте.
 
«Я чувствовала себя на корте очень комфортно. Я подавала очень хорошо, и это было заметным улучшением по сравнению с предыдущим матчем. Я старалась играть настолько расслабленно, насколько могла. Этот матч показал, что я могу играть на очень высоком уровне. Я надеюсь сыграть еще лучше в моем следующем матче. — цитирует украинку официальный сайт турнира.
 
Очень здорово сыграть несколько матчей перед турниром Большого Шлема, особенно после межсезонья»

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Комментарии
    Yury Timoshenko
    Yury Timoshenko, 11.01.2018 11:36
    +3
    Леся ни кто не говорит что ты не можешь все дело в тебе,стабильность нужна и дружба с башкой.
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