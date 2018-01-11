Леся ЦУРЕНКО: «Этот матч показал, что я могу играть на высоком уровне»



Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала свою уверенную победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира WTA Hobart International в Хобарте.

«Я чувствовала себя на корте очень комфортно. Я подавала очень хорошо, и это было заметным улучшением по сравнению с предыдущим матчем. Я старалась играть настолько расслабленно, насколько могла. Этот матч показал, что я могу играть на очень высоком уровне. Я надеюсь сыграть еще лучше в моем следующем матче. — цитирует украинку официальный сайт турнира.

Очень здорово сыграть несколько матчей перед турниром Большого Шлема, особенно после межсезонья»